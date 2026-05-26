भाषा को लेकर ताने और फिर बेहोश होने तक पीटा, बिहार के युवक पर गुरुग्राम में हमला
गुरुग्राम में भाषा को लेकर हुए झगड़े के बाद बिहार के युवक की जमकर पिटाई की गई। उसे तब तक पीटा गया जब तक बेहोश नहीं हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
दिल्ली में कथित तौर पर बिहारी होने की वजह से हाल ही में की गई एक हत्या के बाद अब गुरुग्राम में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि भाषा से जुड़े विवाद के बाद बिहार के एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। आरोपियों ने पीड़ित पर तब तक थप्पड़ और मुक्के बरसाए, जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने डीएलएफ फेज-तीन थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के ग्राम संदेरा के रहने वाले आदित्य राज पाण्डेय डीएलएफ फेज-3 के यू-ब्लॉक में किराए पर रहते हैं। वह सेक्टर-48 स्थित टेलीपरफॉर्मेंस कंपनी में नौकरी करते हैं। 20 मई 2026 की रात को उनके सहकर्मी और दोस्त अंश त्यागी ने फोन कर उन्हें अपने एक अन्य दोस्त जोएल के कमरे पर मिलने के लिए बुलाया। आदित्य रात करीब दो बजे जब दोस्त के कमरे पर पहुंचे, तो वहां पहले से ही अंश त्यागी, जोएल के अलावा उदय सनसनवाल, निखिल सनसनवाल और एक लड़की मौजूद थे। कुछ देर बाद जोएल बाजार से खाने पीने का सामान लेने चला गया। बताया जा रहा है कि कमरे में मौजूद उदय और निखिल शराब के नशे में धुत थे।
भाषा को लेकर कसे ताने
पीड़ित आदित्य ने बताया कि बातचीत के दौरान अचानक उदय और निखिल उनके रहने के स्थान और उनकी भाषा को लेकर ताने कसने लगे। उन्होंने कहा हमें तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही है। दोनों गाली-गलौज पर उतर आए। आदित्य ने जब आपत्ति जताई, तो आरोपी उदय ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। वहां मौजूद दोस्त अंश त्यागी ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत उदय और निखिल ने आपा खो दिया। दोनों ने मिलकर आदित्य को घेर लिया और उसके सिर, चेहरे और आंखों पर ताबड़तोड़ थप्पड़ और मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। इसी बीच जोएल भी वापस आ गया। अंश और जोएल ने बड़ी मुश्किल से आदित्य को बचाया।
गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों की दबिश जारी
डीएलएफ फेज-3 थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार करेंगे।
‘दोस्त नहीं बचाते तो आरोपी मार डालते’
पीड़ित आदित्य राज पाण्डेय का कहना है कि अगर दोनों दोस्त अंश त्यागी और जोएल समय पर नहीं बचाते, तो आरोपी उसे जान से मार डालते। वारदात को अंजाम देकर आरोपी जाते-जाते जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। गंभीर चोटों के कारण आदित्य मौके पर ही बेहोश हो गए थे। उनका दोस्त जोएल उन्हें तुरंत इलाज के लिए पास के निजी अस्पताल लेकर पहुंचा। सोमवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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