Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsbihar vidhan sabha election tantra sadhna in ujjain
बिहार चुनाव में जीत के लिए 1200 किलोमीटर दूर एक श्मशान में क्या चल रहा है?

बिहार चुनाव में जीत के लिए 1200 किलोमीटर दूर एक श्मशान में क्या चल रहा है?

संक्षेप: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। प्रत्याशी से पीएम तक मैदान में उतरकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। नेता से अभिनेता तक गली-गली, घर-घर घूमकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं।

Fri, 24 Oct 2025 02:07 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
share Share
Follow Us on

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। प्रत्याशी से पीएम तक मैदान में उतरकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। नेता से अभिनेता तक गली-गली, घर-घर घूमकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन हार-जीत के लिए बिहार की राजधानी से करीब 1200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी पूरी कोशिश चल रही है। उज्जैन के श्मशान घाट में इन दिनों तंत्र साधना के जरिए वोटर को साधने का प्रयास चल रहा है।

बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में एक तरफ प्रत्याशी मैदान में पसीना बहा रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने तांत्रिकों को भी अपने लिए काम पर लगा दिया है। चुनाव में जीत के लिए तंत्रमंत्र और अनुष्ठान का सहारा लिया जा रहा है। तांत्रिक दावा कर रहे हैं कि यह पहला मौका नहीं है, जब उज्जैन के श्मशान में ऐसे अनुष्ठान किए जा रहे हैं।

उज्जैन जिले के चक्रतीर्थ श्मशान में बिहार चुनाव के प्रत्याशियों की जीत के लिए अलग-अलग अनुष्ठान कराए रहे हैं। बताया जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो उम्मीदवार तंत्रमंत्र साधकों से संपर्क करते हैं। तंत्र मंत्र साधना करने वाले एक तांत्रिक ने बताया कि वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों के लिए साधना कर चुके हैं।

शमशान में तांत्रिक क्रिया में लीन भय्यू महाराज जजमान का नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताते हैं कि उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर नलखेड़ा के बगलामुखी पीठ में भी तंत्र साधना और मिर्ची अनुष्ठान के लिए कई लोग संपर्क कर रहे हैं। अनुष्ठान में विजय प्राप्ति के लिए भैरव साधना और बगला मुखी साधना के साथ भैरवी, भैरव, पुतली साधना के साथ विजय अनुष्ठान किया गया था। यह विशेष अनुष्ठान धनतेरस की रात से शुरू कर दिए गए हैं। इससे पहले 2018 और 2023 में भी ने तंत्र अनुष्ठान किए थे,यह तंत्र साधना बिहार चुनाव में प्रत्याशियों की जीत के लिए की जा रही है।

कितना आता है खर्च

विजय अनुष्ठान में भैरव साधना की जाती है। इसमें 25 से 30 हजार रुपए तक का खर्च आता है। अनुष्ठान में राई, लाल खड़ी मिर्च, सरसों पीली, शराब, सरसों का तेल, देसी घी, छबीला, हरी इलायची, लोंग, काली मिर्च, जटामासी, हवन सामाग्री, नीबू, नारियल, हार फूल माला का उपयोग किया जाता है। अंत में शराब और राल डाला जाता है कपूर और गूगल से पूर्णाहुति की जाती है।

असम में सबसे ज्यादा तंत्र साधना

भय्यू महाराज बताते है की देश में सबसे ज्यादा तंत्र साधना असम के कामाख्या पीठ में होती है। यहां भूतनाथ श्मशान में तांत्रिकों का मेला लगता है। दूर-दूर से लोग यहां आकर तंत्र साधना करवाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहां भी चुनावों में जीत के लिए अनुष्ठान कराए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि उज्जैन का चक्रतीर्थ जाग्रत श्मशान है। यहां किए गए तप और अनुष्ठान सौ प्रतिशत सफलता दिलाते हैं। ऐसा माना जाता कि पांडवों ने भी बगलामुखी पीठ में हवन किया था, जिसके बाद उन्हें युद्ध में जीत मिली थी इसी के चलते नलखेड़ा के बगलामुखी पीठ में मिर्ची अनुष्ठान भी कराया जाता है।

तंत्रमंत्र करने वाले भय्यू महाराज बताते है कि टिकट फाइनल होने के बाद तंत्र क्रिया और विजय अनुष्ठान के लिए प्रत्याशी हमसे संपर्क करते हैं। राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशी की जीत के लिए तंत्र क्रिया का सहारा लेती हैं, फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के लोग ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा एनडीए के भी कुछ प्रत्याशियों ने संपर्क किया है। एक अनुष्ठान दिवाली की रात को किया जा चुका है। अमावस्या की रात को श्मशान में होने वाली तंत्र क्रिया करीब सात घंटे तक चलती है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Bihar Elections
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।