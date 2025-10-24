बिहार चुनाव में जीत के लिए 1200 किलोमीटर दूर एक श्मशान में क्या चल रहा है?

संक्षेप: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। प्रत्याशी से पीएम तक मैदान में उतरकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। नेता से अभिनेता तक गली-गली, घर-घर घूमकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं।

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। प्रत्याशी से पीएम तक मैदान में उतरकर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। नेता से अभिनेता तक गली-गली, घर-घर घूमकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन हार-जीत के लिए बिहार की राजधानी से करीब 1200 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी पूरी कोशिश चल रही है। उज्जैन के श्मशान घाट में इन दिनों तंत्र साधना के जरिए वोटर को साधने का प्रयास चल रहा है।

बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में एक तरफ प्रत्याशी मैदान में पसीना बहा रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने तांत्रिकों को भी अपने लिए काम पर लगा दिया है। चुनाव में जीत के लिए तंत्रमंत्र और अनुष्ठान का सहारा लिया जा रहा है। तांत्रिक दावा कर रहे हैं कि यह पहला मौका नहीं है, जब उज्जैन के श्मशान में ऐसे अनुष्ठान किए जा रहे हैं।

उज्जैन जिले के चक्रतीर्थ श्मशान में बिहार चुनाव के प्रत्याशियों की जीत के लिए अलग-अलग अनुष्ठान कराए रहे हैं। बताया जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो उम्मीदवार तंत्रमंत्र साधकों से संपर्क करते हैं। तंत्र मंत्र साधना करने वाले एक तांत्रिक ने बताया कि वह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कई प्रत्याशियों के लिए साधना कर चुके हैं।

शमशान में तांत्रिक क्रिया में लीन भय्यू महाराज जजमान का नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताते हैं कि उज्जैन से 100 किलोमीटर दूर नलखेड़ा के बगलामुखी पीठ में भी तंत्र साधना और मिर्ची अनुष्ठान के लिए कई लोग संपर्क कर रहे हैं। अनुष्ठान में विजय प्राप्ति के लिए भैरव साधना और बगला मुखी साधना के साथ भैरवी, भैरव, पुतली साधना के साथ विजय अनुष्ठान किया गया था। यह विशेष अनुष्ठान धनतेरस की रात से शुरू कर दिए गए हैं। इससे पहले 2018 और 2023 में भी ने तंत्र अनुष्ठान किए थे,यह तंत्र साधना बिहार चुनाव में प्रत्याशियों की जीत के लिए की जा रही है।

कितना आता है खर्च विजय अनुष्ठान में भैरव साधना की जाती है। इसमें 25 से 30 हजार रुपए तक का खर्च आता है। अनुष्ठान में राई, लाल खड़ी मिर्च, सरसों पीली, शराब, सरसों का तेल, देसी घी, छबीला, हरी इलायची, लोंग, काली मिर्च, जटामासी, हवन सामाग्री, नीबू, नारियल, हार फूल माला का उपयोग किया जाता है। अंत में शराब और राल डाला जाता है कपूर और गूगल से पूर्णाहुति की जाती है।

असम में सबसे ज्यादा तंत्र साधना भय्यू महाराज बताते है की देश में सबसे ज्यादा तंत्र साधना असम के कामाख्या पीठ में होती है। यहां भूतनाथ श्मशान में तांत्रिकों का मेला लगता है। दूर-दूर से लोग यहां आकर तंत्र साधना करवाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहां भी चुनावों में जीत के लिए अनुष्ठान कराए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि उज्जैन का चक्रतीर्थ जाग्रत श्मशान है। यहां किए गए तप और अनुष्ठान सौ प्रतिशत सफलता दिलाते हैं। ऐसा माना जाता कि पांडवों ने भी बगलामुखी पीठ में हवन किया था, जिसके बाद उन्हें युद्ध में जीत मिली थी इसी के चलते नलखेड़ा के बगलामुखी पीठ में मिर्ची अनुष्ठान भी कराया जाता है।