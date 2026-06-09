6 बार का MLA, कभी दोषी नहीं रहा; बिहार MLA राजू सिंह ने किस केस में मांगी रिहाई
बिहार के विधायक राजू सिंह ने हर्ष फायरिंग मामले में अच्छे व्यवहार के आधार पर कोर्ट से प्रोबेशन पर रिहाई की अपील की है। उनकी ओर से दलील दी गई कि वे 6 बार विधायक रहे हैं और कभी दोषी नहीं ठहराए गए हैं।
बिहार के साहिबगंज से विधायक राजू सिंह हर्ष फायरिंग मामले में मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से अच्छे बर्ताव को आधार पर प्रोबेशन यानी अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा करने की गुहार लगाई। उनके वकील की ओर से अदालत में दलील दी गई कि वे 6 बार विधायक रह चुके हैं। इससे पहले उन्हें कभी किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। अत: उनको अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा कर दिया जाना चाहिए।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दलीलों पर गौर करने के बाद प्रोबेशन अधिकारी से राजू कुमार सिंह की रिपोर्ट तलब की। साथ ही घटना में जान गंवाने वाली डॉ. अर्चना गुप्ता के परिवार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।
बता दें कि विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को फतेहपुर बेरी स्थित फार्महाउस में नए साल की पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान हुई मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी करार चुकी है। कोर्ट ने राजू सिंह को IPC की धारा 304 भाग दो (गैर इरादतन हत्या) और शस्त्र लाइसेंस संबंधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए शस्त्र अधिनियम के प्रावधान के तहत दोषी ठहराया था।
हालांकि कोर्ट ने राजू सिंह की पत्नी पत्नी और दो अन्य लोगों को हत्या करने और सबूत नष्ट करने के आरोपों से बरी कर दिया था।
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