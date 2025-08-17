bihar man died due to his head stuck in lift door in delhi paschim vihar दिल्ली: पश्चिम विहार में लिफ्ट के दरवाजे में फंसा सिर, बिहार के युवक की मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsbihar man died due to his head stuck in lift door in delhi paschim vihar

दिल्ली: पश्चिम विहार में लिफ्ट के दरवाजे में फंसा सिर, बिहार के युवक की मौत

दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स के एक गोदाम में माल उठाने वाली लिफ्ट के दरवाजे में सिर फंसने से बिहार के एक 19 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक चंपारण जिले का मूल निवासी था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 12:43 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली: पश्चिम विहार में लिफ्ट के दरवाजे में फंसा सिर, बिहार के युवक की मौत

दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के एक गोदाम में माल उठाने वाली लिफ्ट के दरवाजे में सिर फंसने से एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक शिव कुमार बिहार के चंपारण जिले का मूल निवासी था। वह काम की तलाश में 5 दिन पहले ही दिल्ली आया था।

शिव कुमार गोदाम में 12 हजार रुपये मासिक की सेलरी पर कार्यरत था। पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार शाम को तब हुई जब शिव कुमार लिफ्ट में सवार था। बताया जाता है कि उसका सिर लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है। लिफ्ट को सील कर दिया गया है। खामियों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि मृतक का बड़ा भाई रोहित शुक्रवार को दिल्ली पहुंचा और पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को प्राप्त किया। बाद में शव को अंतिम संस्कार के लिए बिहार ले जाया गया।

वहीं एक अन्य घटना में राष्ट्रीय राजधानी के पश्चिम विहार ईस्ट स्थित शॉपिंग मॉल में मौजूद झूले में करंट आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार सुबह का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं, लापरवाही से मौत की धारा में मुकदमा दर्ज कर हादसे की जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 20 वर्षीय विपिन के तौर पर हुई। विपिन मूलरूप से एटा का रहने वाला था और निहाल विहार में किराए के मकान में रहता था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शॉपिंग मॉल स्थित परिसर में इट्स प्ले नाम से बच्चों के लिए झूले आदि लगे हैं। विपिन इसी में नौकरी करता था और शुक्रवार को झूले आदि की जांच कर रहा था। इसी दौरान करंट लग गया और गिर गया।