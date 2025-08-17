दिल्ली: पश्चिम विहार में लिफ्ट के दरवाजे में फंसा सिर, बिहार के युवक की मौत

दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स के एक गोदाम में माल उठाने वाली लिफ्ट के दरवाजे में सिर फंसने से बिहार के एक 19 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक चंपारण जिले का मूल निवासी था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने शनिवार को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के एक गोदाम में माल उठाने वाली लिफ्ट के दरवाजे में सिर फंसने से एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक शिव कुमार बिहार के चंपारण जिले का मूल निवासी था। वह काम की तलाश में 5 दिन पहले ही दिल्ली आया था।

शिव कुमार गोदाम में 12 हजार रुपये मासिक की सेलरी पर कार्यरत था। पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार शाम को तब हुई जब शिव कुमार लिफ्ट में सवार था। बताया जाता है कि उसका सिर लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में लापरवाही से हुई मौत का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है। लिफ्ट को सील कर दिया गया है। खामियों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं।

पुलिस ने बताया कि मृतक का बड़ा भाई रोहित शुक्रवार को दिल्ली पहुंचा और पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को प्राप्त किया। बाद में शव को अंतिम संस्कार के लिए बिहार ले जाया गया।

वहीं एक अन्य घटना में राष्ट्रीय राजधानी के पश्चिम विहार ईस्ट स्थित शॉपिंग मॉल में मौजूद झूले में करंट आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। यह हादसा शुक्रवार सुबह का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं, लापरवाही से मौत की धारा में मुकदमा दर्ज कर हादसे की जांच की जा रही है।