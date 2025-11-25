नोएडा में नए बने भंगेल एलिवेटेड रोड से गिरकर युवक की मौत, बिहार का रहने वाला था मृतक
नोएडा सेक्टर-49 थानाक्षेत्र स्थित नवनिर्मित भंगेल एलिवेटेड रोड से एक युवक रविवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गया। राहगीरों ने आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। युवक मानसिक रूप से परेशान था और हाल ही में नौकरी भी छोड़ दी थी।
एसीपी ट्विंकल जैन ने बताया कि दीपू कुमार मंडल मूलरूप से बिहार का रहने वाला था। वर्तमान में वह दक्षिणी दिल्ली के जोरबाग में परिवार के साथ रहता था। छह महीने पहले तक वह एक सोसाइटी में सिक्योरिटी का काम करता था। मानसिक रूप से परेशान रहने के कारण उसने कुछ महीने पहले नौकरी छोड़ दी थी। परिजन उसका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे थे। रविवार सुबह 8 बजे के करीब परिजन दीपू को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए दिल्ली से निकले। रास्ते में वह अपने पिता को धक्का देकर भाग गया। वहां से वह अगाहपुर गांव पहुंचा और एलिवेटेड रोड पर चढ़ गया। कुछ समय बाद ही वह नीचे घायल अवस्था में मिला।
थाना प्रभारी का दावा है कि व्यक्ति शराब के नशे में था। वह ऊपर से नीचे कैसे गिरा, इसको जानने के लिए पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि दीपू ने एलिवेटेड रोड से छलांग लगाकर आत्महत्या की है। वहीं कुछ अन्य का कहना है कि वह संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिरा है।
परिजन शव लेकर पैतृक गांव गए
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। ऊंचाई से गिरने के कारण दीपू के सिर में गंभीर चोट लगी थी। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बिहार के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन शव लेकर नोएडा से चले गए हैं। पुलिस मामले में शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है।