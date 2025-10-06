बिहार चुनाव के लिए मांगा चुनाव चिह्न, दिल्ली हाईकोर्ट ने EC से जवाब देने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय जनसंघ की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस याचिका में आगामी बिहार चुनाव के लिए चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग की गई है। मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई भी 9 अक्टूबर को ही होगी। पीठ ने अगस्त में याचिकाकर्ता की एक अन्य याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए एक समान चुनाव चिह्न के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी।

पीठ को सोमवार को सूचित किया गया कि चुनाव आयोग ने पार्टी में आंतरिक विवादों के आधार पर याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। पीठ को बताया गया कि कथित विवाद अब कोई मायने नहीं रखता है। समीर सिंह चंदेल नामक व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासन के बाद पार्टी के मामलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

इसके बाद पीठ ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पार्टी की स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी। वर्ष 1979 में इसका नाम बदल दिया गया। याचिका में कहा गया है कि पार्टी अपने अस्तित्व के दौरान चुनाव लड़ती रही है। समय-समय पर संबंधित कानूनों के अनुसार चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करती रही है।