छोटे भाई को पुल पर बुलाकर यमुना में कूदा, बिहार से दिल्ली आया लड़का दूसरे दिन भी लापता
दिल्ली के शाहीन बाग थाना क्षेत्र स्थित कालिंदी कुंज यमुना पुल से मंगलवार तड़के एक युवक ने अपने छोटे भाई की आंखों के सामने यमुना नदी में छलांग लगा दी। लापता युवक की पहचान 27 वर्षीय रंजीत सिंह के रूप में हुई है।
दिल्ली के शाहीन बाग थाना क्षेत्र स्थित कालिंदी कुंज यमुना पुल से मंगलवार तड़के एक युवक ने अपने छोटे भाई की आंखों के सामने यमुना नदी में छलांग लगा दी। लापता युवक की पहचान 27 वर्षीय रंजीत सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद से ही NDRF, DDMA और स्थानीय पुलिस की टीमें गोताखोरों की मदद से यमुना में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन बुधवार शाम तक भी युवक का कोई सुराग नहीं लग सका है।
पुलिस के मुताबिक, मंगलवार तड़के करीब 3:46 बजे शाहीन बाग थाने में पीसीआर कॉल मिली थी कि एक युवक कालिंदी कुंज फ्लाईओवर से यमुना में कूद गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां युवक का 19 वर्षीय छोटा भाई सन्नी मिला। सन्नी ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा भाई रंजीत सोमवार रात करीब 8:00 बजे घर से निकला था। परिजनों के पूछने पर उसने दिल्ली जाने की बात कही थी।
छोटे भाई के सामने लगाई यमुना में छलांग
इसके बाद देर रात करीब 2:00 बजे रंजीत ने सन्नी को फोन किया और कहा कि वह कालिंदी कुंज यमुना पुल पर बैठा है, आकर उसे वापस घर ले जाए। भाई की बात सुनकर सन्नी तुरंत कालिंदी कुंज पुल पर पहुंचा। लेकिन, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता या उसे पकड़ पाता, रंजीत ने उसकी आंखों के सामने ही यमुना नदी में छलांग लगा दी। घबराए सन्नी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
10 दिन पहले ही बिहार से नोएडा आया था रंजीत
पुलिस जांच में सामने आया है कि रंजीत सिंह मूलरूप से बिहार के सीवान जिले के पांडेयपुर गांव का रहने वाला है। वह महज 10 दिन पहले ही अपने पैतृक गांव से नोएडा आया था। यहां वह नोएडा के सेक्टर-87 स्थित नया गांव में परिवार के साथ रहता था और एक निजी गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। रंजीत शादीशुदा है और उसके परिवार में पत्नी विनीता व दो साल का एक मासूम बेटा है।
युवक के मिलने तक जारी रहेगा तलाशी अभियान
घटना की जानकारी मिलते ही गोताखोरों, बोट और आपदा प्रबंधन टीम (डीडीएमए) की मदद से नदी में तलाश शुरू की गई, साथ ही द्वारका से एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। डीडीएमए के दक्षिण-पूर्वी जिले के डिवीजनल वार्डन राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सूचना मिलने के बाद से ही बचाव दल यमुना में युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। दूसरे दिन भी एनडीआरएफ की बोट और गोताखोर नदी के अलग-अलग हिस्सों को खंगाल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक युवक का पता नहीं चल जाता, तब तक यह तलाशी अभियान लगातार जारी रहेगा।
कदम उठाने की वजह अब भी बनी है पहेली
रंजीत ने भाई को पुल पर बुलाकर अचानक यमुना में कूदने जैसा कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका खुलासा अब तक नहीं हो सका है। पुलिस भाई सन्नी और अन्य परिजनों से पूछताछ कर यह जानने का प्रयास कर रही है कि वह किसी मानसिक तनाव में तो नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रशासन की पहली प्राथमिकता जल्द से जल्द युवक को तलाशने की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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