जेवर एयरपोर्ट पर बड़ा अपडेट, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उड़ेंगी; कब बनेगा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा

दिल्ली-एनसीआर के नोएडा में एक बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। आगामी 30 अक्टूबर को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया जाएगा। उद्घाटन के बाद अगले 45 दिनों के अंदर इस एयरपोर्ट से 10 शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल होंगी। इस बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट को लेकर जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां से कॉमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत 2025 के अंत तक हो जाएगी। इसके बाद 2050 तक यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा।

2050 में बनेगा भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को लेकर कई तरह के दावे किये जा रहे हैं। इनमें से एक दावा यह भी किया जा रहा है कि साल 2050 तक इसे पूरी तरह से विकसित कर लिया जाएगा। पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद यह एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल इस एयरपोर्ट को चार चरणों में बनाया जाना है। पहले तय किया गया था कि इस एयरपोर्ट को साल 2024 में ही चालू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब 2025 में इसके उद्घाटन की डेट भी आ गई है। ऐसे में फिलहाल इसे एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल के साथ शुरू किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसकी वार्षिक यात्री क्षमता करीब 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों के लिए है।