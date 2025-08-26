निक्की भाटी के अंतिम संस्कार के वीडियो ने बहन कंचन के दावों पर उठा दिए सवाल

ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां निक्की भाटी के मायके वाले दावा कर रहे हैं कि ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए मार डाला तो वहीं ससुराल वाले इन आरोपों को गलत बता रहे हैं।

ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां निक्की भाटी के मायके वाले दावा कर रहे हैं कि ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए मार डाला तो वहीं ससुराल वाले इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और निक्की की मौत अपने आप हुई है। 22 अगस्त को निक्की की बहन कंचन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने दावा किया था कि 21 अगस्त की शाम को विपिन भाटी ने निक्की के साथ मारपीट की और दहेज के लालच में उसे जला दिया। इस काम में उसके ससुराल वालों ने उसका साथ दिया। उसने पति विपिन भाटी, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ केस दर्ज कराया था। चारों इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। हालांकि अब कंचन के दावों पर कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं। वजह है निक्की भाटी के अंतिम संस्कार का वो वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

निक्की भाटी के अंतिम संस्कार के इस वीडियो में दोनों परिवार एक साथ नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं निक्की भाटी को मुखाग्नि भी निक्की भाटी के ससुर ने ही दी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर उसके ससुराल वालों ने मिलकर दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी तो निक्की के ससुर उसके मायकेवालों के साथ उसके अंतिम संस्कार में क्यों पहुंचे। दावा ये भी किया जा रहा था कि निक्की के अंतिम संस्कार के बाद ससुर को छोड़कर सभी लोग फरार हो गए थए। पुलिस फिलहाल सभी एंगलों से मामले की जांच कर रही है।

वहीं दूसरी और इस मामले के और भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिससे रहस्य और भी गहराता जा रहा है। दरअसल भाटी परिवार के घर के पास एक दुकान के बाहर की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक युवक एक कार के पीछे खड़ा है और फिर अचानक भागता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि वह विपिन है।

कुछ ही देर बाद, वह वापस लौटता है और पास खड़ी कार की ओर तेज़ी से बढ़ता है। इसके तुरंत बाद, एक बुजुर्ग और कई स्थानीय लोग भाटी परिवार के घर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि आस-पड़ोस की महिलाएं घबराई हुई दिखाई देती हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो घटना के वक्त का है। पुलिस ने कहा कि वीडियो जांच का हिस्सा है। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाएगा।