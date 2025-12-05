Hindustan Hindi News
VIP मूवमेंट के चलते आज दिल्ली में रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों पर जाने से बचें

संक्षेप:

नई दिल्ली इलाके में शुक्रवार को वीआईपी मूवमेंट के कारण कई रास्तों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए गए हैं। इस दौरान सुबह 10 बजे से लेकर रात तक दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा।

Dec 05, 2025 06:46 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
नई दिल्ली इलाके में शुक्रवार को वीआईपी मूवमेंट के कारण कई रास्तों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए गए हैं। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मदर टेरेसा क्रेसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड और जनपथ रोड पर किसी वाहन के रुकने या पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान वंदे मातरम् मार्ग–साइमन बोलिवर मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सुनहरी मस्जिद और रेल भवन गोलचक्कर के पास डायवर्जन रहेगा। यशवंत प्लेस गोलचक्कर, रायसीना रोड और रफी मार्ग का वैकल्पिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस दौरान लोगों से दिल्ली के इन रास्तों पर ना जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली के अलग-अलग रास्तों पर समय के हिसाब से डायवर्जन किया गया है।

दोपहर 12:30 बजे तक

दिल्ली में ट्रैफिक का चक्कर आज दिनभर लगा रहेगा। इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक लोगों को ट्रैफिक से जूझना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपडेट के अनुसार, शुक्रवार को दोपहर 12.30 तक इन रास्तों पर भी ट्रैफिक रहेगा। इनमें जनपथ गोलचक्कर, विंडसर प्लेस, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस गोलचक्कर, सिकंदरा रोड और डब्ल्यू-पॉइंट पर पार्किंग और रुकने की अनुमति नहीं होगी। जनपथ–टॉल्स्टॉय मार्ग, टॉल्स्टॉय–केजी मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर–बाराखंभा रोड, सुनहरी मस्जिद और रेल भवन मार्ग पर डायवर्जन लागू रहेगा।

दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक

जनपथ रोड गोलचक्कर, विंडसर प्लेस, फिरोजशाह रोड, मंडी हाउस गोलचक्कर, सिकंदरा रोड, डब्ल्यू-पॉइंट, मथुरा रोड और भैरों मार्ग पर रुकने या पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान इन रास्तों से बचकर चलने की सलाह दी गई है।

रात 9 बजे तक

इसके साथ ही रात 9 बजे तक कुछ और रास्तों पर भी डायवर्जन देखने को मिलेगा। इसमें कौटिल्य मार्ग, सुनहरी मस्जिद और रेल भवन मार्ग के पास डायवर्जन रहेगा। सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रेसेंट, जनपथ रोड से बचने की सलाह दी गई है। पुलिस ने सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने करने की सलाह दी।

