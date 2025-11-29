Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBig setback for AAP in Delhi ahead of MCD by elections Rajesh Gupta another leader joins BJP
MCD उपचुनाव से पहले दिल्ली में AAP को झटका, एक और नेता BJP में शामिल

MCD उपचुनाव से पहले दिल्ली में AAP को झटका, एक और नेता BJP में शामिल

संक्षेप:

राजधानी दिल्ली में कल 12 वार्डों के लिए होने वाले एमसीडी उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को एक तगड़ा झटका लगा है। 'आप' के एक पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने पार्टी का साथ छोड़कर आज भाजपा का दामन थाम लिया।

Sat, 29 Nov 2025 03:46 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में कल 12 वार्डों के लिए होने वाले एमसीडी उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को एक तगड़ा झटका लगा है। 'आप' के एक पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने पार्टी का साथ छोड़कर आज भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी और देश में से किसी एक को चुनना था, तो मैंने देश को चुन लिया। राजेश गुप्ता ने कहा कि तकलीफ है, दुख है, मैं नहीं छोड़ना चाहता था, मैं कई रातों से सोया नहीं हूं, लेकिन मुझे मजूबर किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी दफ्तर में भाजपा का पटका पहनाकर भगवा दल की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने के बाद मीडिया से बाद करते हुए राजेश गुप्ता ने कहा, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा; उन्होंने मुझे छोड़ा। पार्टी बनने से पहले भी, जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब भी हम तीन मुख्य सिद्धांतों पर बात करते थे, भ्रष्टाचार, अपराध और चरित्र। अगर किसी व्यक्ति में इनमें से कोई भी कमी पाई जाती थी, तो पार्टी उसे सपोर्ट नहीं करती थी, टिकट देना तो दूर की बात है। 'आप' में मेरे अभी भी कई दोस्त हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ जाने वाले हैं, और उनमें से कई बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है।

अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए उनकी आंखे नम भी हो गईं। उन्होंने कहा, मैंने तीन बार चुनाव लड़ा। बहुत बड़े-बड़े पदों पर रहा। आज मैं नाराज हुआ तो उस पार्टी के अध्यक्ष ने मुझसे बात की जिसकी देश में सरकार है लेकिन एक हारी हुई पार्टी के अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर सकते। जो लोग दिन रात उनके लिए लगे रहते हैं, जिन्होंने अन्ना आंदोलन में इनके लिए काम धंधे छोड़े, ये उन्हें पूछते नहीं है।

गुप्ता के भाजपा में शामिल होने के बाद दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कहा, आज जिन कमियों को आम आदमी पार्टी के नेता गिनवा रहे हैं, वे सभी उनके 12 सालों के कार्यकाल में पैदा की गयी हैं और वे सवाल आठ महीने की सरकार से पूछ रहे हैं।"

सचदेवा ने कहा कि एक जागरुक विधायक के रूप में श्री गुप्ता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई लेकिन उस पहचान की कद्र श्री केजरीवाल ने नहीं की। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से श्री केजरीवाल दिल्ली से गायब हैं और जिस स्थिति में उन्होंने दिल्ली छोड़ा, उस पर अध्ययन करने की जरुरत है।

सचदेवा ने कहा कि आप ने दिल्ली को पिछले 12 सालों में इस स्थिति में ला दिया है कि आज उसका बोझ नयी सरकार पर है और भाजपा सरकार उसको धीरे-धीरे कम करने की कोशिश भी कर रही है। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल जो खुद को दिल्ली का बेटा बताते हैं लेकिन आज वह दिल्ली से पूरी तरह से गायब हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दिल्ली उनकी हकीकत से वाकिफ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लूट और भ्रष्टाचार करने के बाद आज आप नेता पंजाब में अपना डेरा जमाकर बैठे हुए हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Aam Aadmi Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।