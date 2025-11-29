MCD उपचुनाव से पहले दिल्ली में AAP को झटका, एक और नेता BJP में शामिल

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में कल 12 वार्डों के लिए होने वाले एमसीडी उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को एक तगड़ा झटका लगा है। 'आप' के एक पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने पार्टी का साथ छोड़कर आज भाजपा का दामन थाम लिया।

राजधानी दिल्ली में कल 12 वार्डों के लिए होने वाले एमसीडी उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) को एक तगड़ा झटका लगा है। 'आप' के एक पूर्व विधायक राजेश गुप्ता ने पार्टी का साथ छोड़कर आज भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी और देश में से किसी एक को चुनना था, तो मैंने देश को चुन लिया। राजेश गुप्ता ने कहा कि तकलीफ है, दुख है, मैं नहीं छोड़ना चाहता था, मैं कई रातों से सोया नहीं हूं, लेकिन मुझे मजूबर किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी दफ्तर में भाजपा का पटका पहनाकर भगवा दल की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने के बाद मीडिया से बाद करते हुए राजेश गुप्ता ने कहा, मैंने उन्हें नहीं छोड़ा; उन्होंने मुझे छोड़ा। पार्टी बनने से पहले भी, जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब भी हम तीन मुख्य सिद्धांतों पर बात करते थे, भ्रष्टाचार, अपराध और चरित्र। अगर किसी व्यक्ति में इनमें से कोई भी कमी पाई जाती थी, तो पार्टी उसे सपोर्ट नहीं करती थी, टिकट देना तो दूर की बात है। 'आप' में मेरे अभी भी कई दोस्त हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ जाने वाले हैं, और उनमें से कई बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है।

अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए उनकी आंखे नम भी हो गईं। उन्होंने कहा, मैंने तीन बार चुनाव लड़ा। बहुत बड़े-बड़े पदों पर रहा। आज मैं नाराज हुआ तो उस पार्टी के अध्यक्ष ने मुझसे बात की जिसकी देश में सरकार है लेकिन एक हारी हुई पार्टी के अध्यक्ष मुझसे बात नहीं कर सकते। जो लोग दिन रात उनके लिए लगे रहते हैं, जिन्होंने अन्ना आंदोलन में इनके लिए काम धंधे छोड़े, ये उन्हें पूछते नहीं है।

गुप्ता के भाजपा में शामिल होने के बाद दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कहा, आज जिन कमियों को आम आदमी पार्टी के नेता गिनवा रहे हैं, वे सभी उनके 12 सालों के कार्यकाल में पैदा की गयी हैं और वे सवाल आठ महीने की सरकार से पूछ रहे हैं।"

सचदेवा ने कहा कि एक जागरुक विधायक के रूप में श्री गुप्ता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई लेकिन उस पहचान की कद्र श्री केजरीवाल ने नहीं की। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से श्री केजरीवाल दिल्ली से गायब हैं और जिस स्थिति में उन्होंने दिल्ली छोड़ा, उस पर अध्ययन करने की जरुरत है।