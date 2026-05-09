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टेलीग्राम पर चल रहा था ठगी का खेल, बेरोजगार युवाओं को बनाते थे निशाना; 14 गिरफ्तार

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली क शाहदरा जिला साइबर पुलिस ने एक बेहद सुसंगठित और बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग राज्यों से ताल्लुक रखने वाले 14 जालसाज आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

टेलीग्राम पर चल रहा था ठगी का खेल, बेरोजगार युवाओं को बनाते थे निशाना; 14 गिरफ्तार

दिल्ली क शाहदरा जिला साइबर पुलिस ने एक बेहद सुसंगठित और बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग राज्यों से ताल्लुक रखने वाले 14 जालसाज आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह अंतरराज्यीय गिरोह मुख्य रूप से टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए संचालित किया जा रहा था और अब तक की जांच में गिरोह द्वारा आठ करोड़ रुपये से अधिक की ठगी व धोखाधड़ी के सुराग मिले हैं। पुलिस गिरोह के आगे के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि 25 अप्रैल को गीता कॉलोनी स्थित एक होटल में कुछ संदिग्धों के रुकने की गुप्त सूचना मिली थी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसीपी ऑपरेशंस मोहिंदर सिंह की देखरेख और एसएचओ साइबर विजय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने होटल में छापेमारी कर 12 संदिग्धों को पकड़ा। सभी होटल के अलग अलग कमरों में रह रहे थे। पूछताछ में इन्होंने साइबर ठगी के संगठित नेटवर्क का हिस्सा होने की बात बताई। इसके बाद बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। आगे की जांच और रिमांड के दौरान सिंडिकेट के दो मुख्य जालसाजों परदीप उर्फ अल्फा और गेवी को भी पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14 हो गई।

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बेरोजगार युवाओं को नौकरी के नाम पर फंसाते थे

जांच व पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि यह सिंडिकेट मुख्य रूप से परदीप उर्फ अल्फा और किंग उर्फ तेजपाल सिंह के निर्देशों पर काम कर रहा था। ठगों का यह गिरोह सोशल मीडिया और जॉब पोर्टल्स के जरिए बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाता था। पीड़ितों को ''वर्क-फ्रॉम-होम'' या पार्ट-टाइम जॉब का लुभावना लालच दिया जाता था। ट्रेसिंग से बचने के लिए आरोपी बातचीत को तुरंत टेलीग्राम पर शिफ्ट कर देते थे। वहां फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और कंपनी प्रोफाइल दिखाकर पीड़ितों का भरोसा जीता जाता था। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी या टास्क पूरे करने के नाम पर पीड़ितों से बैंक खातों में मोटी रकम जमा कराई जाती थी।

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आठ करोड़ से ज्यादा का ट्रेल और भारी बरामदगी

यह गिरोह भी ठगी के पैसे मंगाने के लिए किराए के बैंक खातों का इस्तेमाल करता था। जांच में सामने आया है कि गिरोह के सिर्फ एक बैंक खाते के खिलाफ देशभर में एनसीआरपी पर 40 शिकायतें (लगभग 1.5 करोड़ रुपये की ठगी) दर्ज हैं। वहीं, बरामद किए गए केनरा बैंक के एक एटीएम का लिंक तीन करोड़ रुपये की ठगी से जुड़ा मिला है। कुल मिलाकर अब तक 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी का वित्तीय ट्रेल सामने आ चुका है। पैसे तुरंत यूपीआई, एटीएम या क्रिप्टोकरेंसी के जरिए निकाल लिए जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, एक लैपटॉप, तीन एटीएम कार्ड, चार चेकबुक और दो मुहरें बरामद की हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं।

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आरोपियों की पहचान

इनकी पहचान पंजाब के लुधियाना निवासी 35 वर्षीय परदीप सिंह उर्फ अल्फा, 33 वर्षीय संदीप सिंह, 33 वर्षीय हरसिमरन पाल सिंह, 20 वर्षीय गेवी, 23 वर्षीय साहिल, 39 वर्षीय परमिंदर सिंह और 30 वर्षीय गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। इनके अलावा अन्य राज्यों से गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बिहार के सिवान जिले का 25 वर्षीय विशाल कुमार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ का 38 वर्षीय अजीत कुमार पांडेय, तेलंगाना के हैदराबाद निवासी 24 वर्षीय सैयद जीशान अली व 24 वर्षीय सैयद आदिल हुसैन, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का 24 वर्षीय स्वराज कुमार गुप्ता, असम के धेमाजी का 24 वर्षीय राजू कोंवर और मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला 36 वर्षीय अनिल कुमार अहिरवार शामिल हैं।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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