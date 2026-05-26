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ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, OTS योजना लागू; पेनल्टी और लीज डीड फीस में मिलेगी भारी छूट

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा, वार्ता
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प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण ने इस संबंध में 22 मई को कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है।

ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, OTS योजना लागू; पेनल्टी और लीज डीड फीस में मिलेगी भारी छूट

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी है। इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी से लेकर 135 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के फ्लैट आवंटियों को बकाया प्रीमियम और लीज डीड की पेंडिंग फीस के ब्याज और पेनल्टी में राहत दी जाएगी।

प्राधिकरण अधिकारी ने बताया कि प्राधिकरण ने इस संबंध में 22 मई को कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है। दरअसल, दो मई को आयोजित प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक में बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के हित में यह फैसला लिया गया था। लंबे समय से बकाया प्रीमियम और लीज डीड में देरी के कारण परेशान आवंटियों को राहत देने के मकसद से ओटीएस योजना को मंजूरी प्रदान की गई।

ओटीएस योजना के तहत क्या लाभ?

ओटीएस योजना के तहत बकाया प्रीमियम राशि पर लगने वाली पेनल्टी पूरी तरह माफ किया जाएगा। वहीं जिन फ्लैटों की अब तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी है, उनके लीज डीड पेंडिंग फीस पर 80 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।

योजना का लाभ उठाने के लिए आवंटियों को एक हजार रुपS की प्रोसेसिंग फीस के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद बकाया राशि एकमुश्त जमा करनी होगी।

1500 फ्लैटों के खरीदारों के नाम होने की आशंका

प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से करीब 1500 फ्लैटों की रजिस्ट्री खरीदारों के नाम होने की संभावना है। साथ ही प्राधिकरण को लगभग 200 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने फ्लैट आवंटियों से अपील की है कि वे ओटीएस योजना का लाभ उठाते हुए बकाया प्रीमियम राशि एकमुश्त जमा करें और लीज डीड की प्रक्रिया पूरी कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि 30 सितंबर 2026 के बाद इस संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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