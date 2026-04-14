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काम की बात: गुरुग्राम में रहने वाले लाखों लोगों के लिए गुड न्यूज, पानी के बिल का सरचार्ज माफ

Apr 14, 2026 02:47 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Gurugram News : हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम निगम क्षेत्र की कॉलोनियों और गांवों में पेयजल के बिलों पर लगने वाले सरचार्ज पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले ने गुरुग्राम में लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। 

गुरुग्राम में रहने वाले लाखों लोगों के लिए गुड न्यूज, पानी के बिल का सरचार्ज माफ

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लाखों नागरिकों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के तहत गुरुग्राम निगम क्षेत्र की कॉलोनियों और गांवों में पेयजल के बिलों पर लगने वाले सरचार्ज (ब्याज) को पूरी तरह से माफ करने का फैसला किया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस भारी छूट का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, जिनके घरों में पानी के मीटर पहले से लगे हुए हैं या जो अब लगवाएंगे। बिना मीटर वाले पानी के कनेक्शनों पर यह सरचार्ज माफी योजना लागू नहीं होगी।

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31 मई के बाद होगी कार्रवाई

जल प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने यह सख्त निर्देश भी जारी किया है कि सभी उपभोक्ता 31 मई 2026 तक अपने पानी के कनेक्शनों पर मीटर अनिवार्य रूप से लगवा लें। निर्धारित समय सीमा के बाद जिन घरों में मीटर नहीं मिलेंगे, उनके पानी के कनेक्शन तुरंत प्रभाव से काटने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि नगर निगम का करीब 30 करोड़ ही सरचार्ज लोगों पर बकाया है।

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कनेक्शन सिर्फ एक लाख 96 हजार

नगर निगम के रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। निगम क्षेत्र में वर्तमान में सात लाख 17 हजार के करीब प्रॉपर्टी आईडी दर्ज हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से घरों में पानी के कनेक्शन केवल एक लाख 96 हजार ही हैं। इसकामतलब है कि लाखों घरों में वैध कनेक्शन नहीं है।

सात दिन में वैध होगा कनेक्शन

पानी के नए मीटर लगवाने और अवैध कनेक्शनों को पूरी तरह से वैध कराने के लिए लोगों को निगम कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। नगर निगम ने इसके लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हुई हैं। कोई भी नागरिक घर बैठे निगम के पोर्टल पर मात्र दो मिनट में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सही दस्तावेज होने पर मात्र सात दिनों में पानी का कनेक्शन वैध कर दिया जाता है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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