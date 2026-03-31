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फरीदाबाद वालों के लिए बड़ी राहत, तिगांव-मंझावली रूट पर फिर शुरू होगी बस सेवा

Mar 31, 2026 05:04 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में तिगांव से मंझावली के बीच लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क अब नए रूप में तैयार हो गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

फरीदाबाद वालों के लिए बड़ी राहत, तिगांव-मंझावली रूट पर फिर शुरू होगी बस सेवा

फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में तिगांव से मंझावली के बीच लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क अब नए रूप में तैयार हो गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सड़क निर्माण पूरा होते ही बंद पड़ी सिटी बस सेवा को दोबारा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई इस सड़क के तैयार होने से तिगांव, मंझावली और आसपास के कई गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले इस मार्ग की हालत बेहद खराब थी और जगह-जगह गड्ढों के कारण आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था।

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इन रूटों पर बंद की गई थीं बसें

सड़क निर्माण के चलते 909 और 916 रूट की सिटी बसों को बंद कर दिया गया था, जिससे यात्रियों के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थीं। अब सड़क बनने के बाद बस सेवा फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। सिटी बस विभाग के अनुसार, मंगलवार को टीम द्वारा पूरे रूट का सर्वे किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट संतोषजनक मिलने पर दोनों रूटों पर बसों का संचालन दोबारा शुरू होगा।

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बसों का रूट बढ़ेगा

सिटी बस इंचार्ज अंकित के मुताबिक, 916 रूट बल्लभगढ़ से चांदपुर और 909 रूट बल्लभगढ़ से मंझावली तक संचालित की जाएंगी। पहले ये बसें केवल तिगांव तक ही सीमित थीं। सड़क तैयार होने से अब क्षेत्र के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ सुरक्षित और सुगम सफर की सुविधा मिलने की उम्मीद है। बस सेवा फिर शुरू होने से लोगों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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