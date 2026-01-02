Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsBig Relief for Delhi-NCR GRAP-III Restrictions Revoked as Air Quality Improves
दिल्ली-NCR को प्रदूषण से राहत, GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, AQI 236

दिल्ली-NCR को प्रदूषण से राहत, GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, AQI 236

संक्षेप:

दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेप-3 (GRAP-III) की पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। कल जहां दिल्ली की एयर क्वालिटी 380 दर्ज की गई थी, वह आज यानी 2 जनवरी शाम 4 बजे काफी सुधरकर 236 पर आ गई है।

Jan 02, 2026 06:20 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेप-3 (GRAP-III) की पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। कल जहां दिल्ली की एयर क्वालिटी 380 दर्ज की गई थी, वह आज यानी 2 जनवरी शाम 4 बजे काफी सुधरकर 236 पर आ गई है। हवा की गुणवत्ता में इस सुधार को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने पूरे एनसीआर क्षेत्र से स्टेज-III की सभी पाबंदियां तुरंत हटा दी हैं। हालांकि, प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए स्टेज-I और स्टेज-II की पाबंदियां फिलहाल लागू रहेंगी।

ग्रेप-3 हटने का क्या मतलब है?

ग्रैप तीन हटने के बाद अब गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन (निर्माण कार्य) और तोड़फोड़ पर लगी रोक हट जाएगी। हालांकि जिन जगहों पर नियमों के उल्लंघन के लिए कां बंद किया गया है, उन्हें बिना किसी आदेश के काम फिर से शुरू करने की इजाजत नहीं है। इससे पहले दिसंबर ग्रैप 4 की पाबंदियों को भी हटा दिया गया था।

वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को कहा, दिल्लीवासियों ने हमें सेवा का मौका दिया और हमने साफ हवा को अपना पहला संकल्प बनाया। 2025 के बेहतर एक्यूआई दिन यह साबित करते हैं कि सही नीति और लगातार मेहनत से बदलाव संभव है।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर मशीनों से सफाई बढ़ाई गई, 405 एंटी-स्मॉग गन सड़क और ऊंची इमारतों पर लगाई गईं, व्यस्त इलाकों में पानी का छिड़काव हुआ और निर्माण स्थलों पर सख्त नियम लागू किए गए। नियम तोड़ने पर हजारों जगह कार्रवाई की गई। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के मामले में सरकार ने जीरो टॉलरेंस अपनाया। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद किया गया, चाहे वे औद्योगिक इलाके में हों या गैर-अनुमत क्षेत्रों में। नियम तोड़ने पर सरकारी एजेंसियों पर भी जुर्माना लगाया गया।

सिरसा ने कहा, 200 दिन एक्यूआई 200 से नीचे रहना और गंभीर प्रदूषण के दिनों का आधा होना हमारी साझा मेहनत का नतीजा है, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता।

