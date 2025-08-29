फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, खुले ड्रेन में गिरी कार; 3 की मौत

फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां खुले ड्रेनेज में अनियंत्रिक कार गिरने से तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद एक युवक लापता है।

फरीदाबाद में देर रात बड़ा हादसा हो गया। चार युवकों की कार अनियंत्रित होकर खुले गोंछी ड्रेन में गिर गई। इसमें तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक युवक लापता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात करीब एक बजे यह हादसा संजय कॉलोनी मछली मार्केट के पास हुआ। कार में सवार सभी चार युवक कहीं से लौट रहे थे। अचानक कार संतुलन खो बैठी और सीधे खुले गोंछी ड्रेन में जा गिरी। हादसे में तीन युवकों की डूबकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक के नाले में बहने की आशंका जताई जा रही है।