फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, खुले ड्रेन में गिरी कार; 3 की मौत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबादFri, 29 Aug 2025 10:16 AM
फरीदाबाद में देर रात बड़ा हादसा हो गया। चार युवकों की कार अनियंत्रित होकर खुले गोंछी ड्रेन में गिर गई। इसमें तीन युवकों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक युवक लापता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।

गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात करीब एक बजे यह हादसा संजय कॉलोनी मछली मार्केट के पास हुआ। कार में सवार सभी चार युवक कहीं से लौट रहे थे। अचानक कार संतुलन खो बैठी और सीधे खुले गोंछी ड्रेन में जा गिरी। हादसे में तीन युवकों की डूबकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक के नाले में बहने की आशंका जताई जा रही है।

घटना की जानकारी मिलते ही मुजेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। कांग्रेस अध्यक्ष बलजीत कौशिक भी घटनास्थल पर पहुंचे और इस हादसे के लिए नगर निगम को जिम्मेदार बताया।