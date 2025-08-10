हरियाणा के झज्जर में भूकंप, क्या तीव्रता और कितनी गहराई पर था केंद्र?

हरियाणा के झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक दिन पहले ही राजस्थान के माउंट आबू में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। माउंट आबू की पहाड़ियों को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। झज्जर में आए भूकंप की क्या थी तीव्रता और कितनी गहराई पर था केंद्र? जानें…

हरियाणा के झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप रविवार को दोपहर के वक्त हरियाणा के झज्जर में आया। रिक्टर स्कल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) की ओर से एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में बताया गया कि भूकंप भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुसार 16:10:05 बजे आया। इसका केंद्र झज्जर में ही 10 किलोमीटर की गहराई में बताया जाता है।

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। माउंट आबू में शनिवार रात को करीब नौ बजकर तीन मिनट पर भूंकप के झटके महसूस किए गए। बताया जाता है कि भूंकप के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले माउंट आबू की पहाड़ियों से तेज आवाज आने के साथ धरती कांप उठी।

यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, माउंट आबू में करीब 30 सेकंड से अधिक समय तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण लोग घरों से बाहर निकल गए। यहां तक कि रेस्तरां में खाना खा रहे लोग भी बाहर निकल आए।

बताया जाता है कि भूकंप के झटके इतने तेज महसूस किए गए कि टेबल पर रखे पानी के गिलास गिर गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई।