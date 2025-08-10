bhukamp in haryana earthquake in jhajjar according to national centre for seismology ncs हरियाणा के झज्जर में भूकंप, क्या तीव्रता और कितनी गहराई पर था केंद्र?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi News

हरियाणा के झज्जर में भूकंप, क्या तीव्रता और कितनी गहराई पर था केंद्र?

हरियाणा के झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक दिन पहले ही राजस्थान के माउंट आबू में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। माउंट आबू की पहाड़ियों को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है। झज्जर में आए भूकंप की क्या थी तीव्रता और कितनी गहराई पर था केंद्र? जानें…

Krishna Bihari Singh एएनआई, झज्जरSun, 10 Aug 2025 05:24 PM
हरियाणा के झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, भूकंप रविवार को दोपहर के वक्त हरियाणा के झज्जर में आया। रिक्टर स्कल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) की ओर से एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में बताया गया कि भूकंप भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुसार 16:10:05 बजे आया। इसका केंद्र झज्जर में ही 10 किलोमीटर की गहराई में बताया जाता है।

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। माउंट आबू में शनिवार रात को करीब नौ बजकर तीन मिनट पर भूंकप के झटके महसूस किए गए। बताया जाता है कि भूंकप के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले माउंट आबू की पहाड़ियों से तेज आवाज आने के साथ धरती कांप उठी।

यूनीवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक, माउंट आबू में करीब 30 सेकंड से अधिक समय तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण लोग घरों से बाहर निकल गए। यहां तक कि रेस्तरां में खाना खा रहे लोग भी बाहर निकल आए।

बताया जाता है कि भूकंप के झटके इतने तेज महसूस किए गए कि टेबल पर रखे पानी के गिलास गिर गए। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई।

हाल ही में रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। इस भूकंप के कुछ ही दिन बाद रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी फट गया था। ज्वालामुखी विस्फोट के साथ 7.0 तीव्रता का भूकंप भी रिकॉर्ड किया गया था। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के अनुसार, बीते 600 वर्षों में क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी में हुआ यह पहला विस्फोट है।