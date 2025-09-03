NCR के लिए गुड न्यूज, ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट एक्सटेंशन के भूमि पूजन की डेट हुई फाइनल

गुरुग्रामवासियों के लिए गुड न्यूज है। लंबे इंतजार के बाद अब ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का सपना साकार होने जा रहा है। 5 सितंबर को गुरुग्राम में प्रस्तावित मेट्रो विस्तार परियोजना का भूमि पूजन किया जाएगा।

गुरुग्रामवासियों के लिए गुड न्यूज है। लंबे इंतजार के बाद अब ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का सपना साकार होने जा रहा है। 5 सितंबर को गुरुग्राम में प्रस्तावित मेट्रो विस्तार परियोजना का भूमि पूजन किया जाएगा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) कार्यालय, सेक्टर-44 के सामने स्थित पार्किंग क्षेत्र में किया जाएगा।

गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने मंगलवार शाम आयोजन स्थल का दौरा कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए और भूमि पूजन समारोह को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5 सितंबर की सुबह जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के उपरांत इस अवसर पर शामिल होंगे।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा, सोहना विधायक तेजपाल तंवर तथा पटौदी विधायक बिमला चौधरी की उपस्थिति रहेगी।