भीमसेना प्रमुख की कार पर फायरिंग, हाथ और गले में चोटें आईं; लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल चुकी है धमकियां
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात भीमसेना प्रमुख और संविधान सुरक्षा पार्टी (एसएसपी) के सुप्रीमो नवाब सतपाल तंवर की कार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। सतपाल तंवर बाल-बाल बच गए, हालांकि कांच लगने से उनके हाथ और गले पर हल्की चोटें आई हैं।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात भीमसेना प्रमुख और संविधान सुरक्षा पार्टी (एसएसपी) के सुप्रीमो नवाब सतपाल तंवर की कार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोलीबारी में कार के शीशे चकनाचूर हो गए। सतपाल तंवर बाल-बाल बच गए, हालांकि कांच लगने से उनके हाथ और गले पर हल्की चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
कार के शीशे टूटकर बिखर गए
जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम निवासी नवाब सतपाल तंवर परिवार के साथ देवबंद क्षेत्र के गांव गुनारसा में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। मंगलवार देर रात वह पत्नी एडवोकेट निशा तंवर की दवाई लेने देवबंद के एक मेडिकल स्टोर पर गए थे। वहां से वापस गुनारसा लौटते समय बीच रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर दी।
फायरिंग होते ही कार के शीशे टूटकर बिखर गए। कांच के टुकड़े लगने से सतपाल तंवर के हाथ और गले पर चोट आई। घटना के बाद उन्हें तुरंत देवबंद के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने सरकारी अस्पताल में उनका मेडिकल कराया। फॉरेंसिक टीम ने कार के शीशे और आसपास इलाके से सबूत जुटाए।
अस्पताल के बाहर जुटे कार्यकर्ता
घटना के बाद भीमसेना और संविधान सुरक्षा पार्टी के समर्थकों में आक्रोश फैल गया। देर रात बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर जुट गए और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। देवबंद पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए हमलावरों की तलाश की जा रही है। सहारनपुर एसएसपी अभिनंदन सिंह का कहना है कि मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा है। जांच की जा रही है। जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल चुकी हैं
सतपाल तंवर को पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकियां मिल चुकी हैं। हालांकि देवबंद में हुई फायरिंग की घटना के पीछे फिलहाल किसी गिरोह या व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है और पुलिस जांच कर रही है। वहीं, सतपाल तंवर ने हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एक विवादित गाने पर डांस करने पर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।