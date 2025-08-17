Bhau Gang took responsibility on social media of firing elvish yadav gurugram house भाऊ गैंग ने ली एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी, गोलीबारी की वजह भी बताई, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBhau Gang took responsibility on social media of firing elvish yadav gurugram house

भाऊ गैंग ने ली एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी, गोलीबारी की वजह भी बताई

एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। हरियाणा के भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में कहा गया है कि यह गोलियां नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया के कहने पर चलाई गई हैं। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। दीपक आहूजाSun, 17 Aug 2025 12:30 PM
share Share
Follow Us on
भाऊ गैंग ने ली एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी, गोलीबारी की वजह भी बताई

गुरुग्राम में फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। हरियाणा के भाऊ गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि यह गोलियां नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया के कहने पर चलाई गई हैं। पोस्ट में कहा कि सट्टे का प्रमोशन करके इसने कई घर बर्बाद कर दिए हैं। इसके साथ ही पोस्ट में उन सभी सोशल मीडिया के इंफ्लुएंसर्स को चेतावनी दी गई है कि जो भी सट्टे का प्रमोशन करेगा, वह गोली के लिए तैयार रहे।

ये भी पढ़ें:एल्विश यादव के घर पर 24 राउंड फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, ''जय भोले की, हां भाई राम राम सारे भाईयां ने, आज जो ELVISH YADAV के घर गोली चली हैं वो हमने NEERAJ FARIDPUR और BHAU RITOLIYA ने चलवाई हैं। इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं सबको WARNING है, ये जो सट्टे का प्रमोशन करता मिल गया उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है, तो ये जो भी सट्टे आले हैं तैयार रहो। #rao inderjeet yadav राम राम''

ये भी पढ़ें:'न कोई धमकी आई, न किसी से…'; घर पर फायरिंग को लेकर क्या बोले एल्विश के पापा

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब साढ़े 5 से 6 बजे के बीच बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश बदमाशों द्वारा एल्विश के गुरुग्राम सेक्टर 57 वाले घर पर 24 राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फायरिंग के वक्त एल्विश घर पर नहीं थे।

गुरुग्राम पुलिस ने इस फायरिंग की पुष्टि की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। परिवार की ओर से औपचारिक शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमों ने मौके से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए हैं। इसके साथ ही हमलावरों की पहचान के लिए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।