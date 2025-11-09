Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsBharat Hindu Rashtra hi bhai Said Dhirendra Shahtri in Sanatan Hindu Ekta Padayatra 2025
भारत हिंदू ही राष्ट्र है…फरीदाबाद में पदयात्रा में बोले धीरेंद्र शास्त्री

संक्षेप: दिल्ली से वंदावन के बीच बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन है। इस दौरान पदयात्रा फरीदाबाद पहुंची। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ रही है।

Sun, 9 Nov 2025 02:02 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली से वंदावन के बीच बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन है। इस दौरान पदयात्रा फरीदाबाद पहुंची। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। वहीं पदयात्रा रे दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात की। उन्होंने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। लोगों के दिलों पर हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए।

सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 के तीसरे दिन उन्होंने कहा, तीसरा दिन भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। हम हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरे हैं। राष्ट्र के हिंदू को राष्ट्र और धर्म के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को सेना में दान देना चाहिए ताकि भारतीय सेना और अधिक शक्तिशाली बने और हमारा देश समृद्ध हो और देश को तोड़ने की चाह रखने वाले विदेशियों को करारा जवाब दिया जा सके। उन्होंने आगे कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र ही है। हम लोगों के दिलों में एक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं।

शनिवार को ये पदयात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई थी और इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए थे। हालांकि, पदयात्रा के कारण फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर भारी यातायात जाम हो गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेंद्र शास्त्री महाराज के नेतृत्व में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शनिवार को मंगेर कट से फरीदाबाद जिले में प्रवेश कर गई। सात नवंबर से शुरू हुई यह पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में संपन्न होगी।

यातायात पुलिस द्वारा लगातार तीन दिनों तक जारी किए गए परामर्श के बावजूद, बंद के कारण भारी जाम की स्थिति बनी रही। मस्जिद चौक पर अवरोधक लगाकर सुबह आठ बजे से ही फरीदाबाद-गुरुग्राम मार्ग पर वाहनों को जाने से रोक दिया गया। वाहन चालकों को मजबूरन वैकल्पिक मार्गों का रुख करना पड़ा, जिससे अन्य सड़कों पर भी वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं।

देर शाम फरीदाबाद पहुंची इस पदयात्रा में देश भर से आये लोगों ने हिस्सा लिया। खट्टर के साथ, जिन्होंने धीरेंद्र शास्त्री से बातचीत भी की, भारतीय पहलवान द ग्रेट खली, क्रिकेटर उमेश यादव और बल्लेबाज शिखर धवन भी शामिल हुए।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News Faridabad News
