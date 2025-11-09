Noida : भंगेल एलिवेटेड रोड शुरू न होने से लगाना पड़ रहा 10 KM का चक्कर, समय-ईंधन दोनों बर्बाद

संक्षेप: Bhangel Elevated Road : नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड शुरू नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को नोएडा से ग्रेटर नोएडा आने-जाने के लिए दस किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटकर जाना पड़ रहा है। 10 किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर काटने से लोगों का समय और ईंधन दोनों अधिक लग रहे हैं।

यह एलिवेटेड रोड सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज टू स्थित एनएसईजेड के गंदे नाले के पास तक बन रहा है। सेक्टर-41 से सेक्टर-107 चौराहे तक दोनों तरफ सड़क पूरी तरह खुली हुई है। इसके बाद सेक्टर-107 से एनएसईजेड तक दोनों तरफ सड़क टूटी होने और निर्माण कार्य के चलते वाहनों के रास्तों में बदलाव किया गया है।

इस हिस्से में यहां रहने वाले और कामकाज करने वाले लोग ही वाहनों से सफर करते हैं। वहीं, एलिवेटेड रोड शुरू न होने और नीचे की सड़क भी बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को नोएडा से फेज टू, ग्रेटर नोएडा की ओर आने-जाने के लिए दूसरे रास्तों से जाना पड़ रहा है। नोएडा की तरफ से जाते समय वाहन चालकों को सेक्टर-107 से सेक्टर-104 हाजीपुर चौराहा, महर्षि आश्रम, सेक्टर-110 बाजार, सेक्टर-93 होते हुए ग्रेटर नोएडा की तरफ आ-जा रहे हैं। यह रास्ता सीधे सेक्टर-107 से फेज टू की ओर करीब दोगुना है। ऐसे में लोगों को आने-जाने में अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर एलिवेटेड रोड का काम बचा होता है तो रास्तों में बदलाव जायज था और दूसरे रास्तों से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब काम पूरा हो चुका है।

लोगों का समय बर्बाद हो रहा, अतिरिक्त रकम भी खर्च हो रही करीब 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटने के चलते कार सवार लोगों के रोजाना ईंधन के रूप में 40-45 रुपये से लेकर 55 से 60 रुपये अधिक खर्च हो रहे हैं। इस हिसाब से औसतन हर महीने एक कार चालक के करीब 1500 रुपये से अधिक लग रहे। वहीं, दोपहिया वाहन चालकों का ईंधन का खर्चा हर महीने 500-700 रुपये होता है। साथ ही दूसरे रास्तों से जाने की वजह से करीब दो घंटे बर्बाद होते हैं। ऐसे में हर महीने करीब 60 घंटे अधिक लोगों के सफर में बर्बाद हो रहे। यह समस्या साढ़े पांच साल से बनी हुई है। भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क टूटी होने, निर्माण के चलते और दूसरे वैकल्पिक रास्तों पर वाहनों का अधिक दबाव बढ़ने से दोनों जगह प्रदूषण की समस्या से भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

संजीव कुमार, सेक्टर-20, ''मैं फेज टू स्थित एक कंपनी में नौकरी करता हूं। कंपनी तक जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इससे ईंधन और समय बर्बाद होता है। अधिकारी एलिवेटेड रोड शुरू करने को लेकर गंभीर नहीं हैं।''