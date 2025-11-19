नोएडावालों के लिए गुड न्यूज! आखिरकार खुल गया भंगेल एलिवेटेड रोड, फेज-2 का सफर 10 मिनट में

संक्षेप: नोएडा में बनकर तैयार भंगेल एलिवेटेड रोड को आखिरकार मंगलवार को परीक्षण के तौर पर खोल दिया गया है, जिससे नोएडा से फेज-2 की ओर जाने वाले लोगों का एक-दो घंटे का सफर अब महज 5 से 10 मिनट में पूरा हो जाएगा और यातायात आसान होगा।

भंगेल एलिवेटेड रोड आखिरकार मंगलवार को परीक्षण के तौर पर शुरू कर दिया गया। इसके खुलते ही नोएडा से फेज-2 की ओर का सफर आसान हो गया। अब जहां लोगों को एक-दो घंटे एक्स्ट्रा लग रहे थे वही सफर महज 5 से 10 मिनट में पूरा होगा।

एलिवेटेड रोड के न खुलने से लोगों की परेशानियों पर आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने इस महीने ‘खत्म करो इंतजार’ मुहिम के तहत लगातार खबरें प्रकाशित कीं। इसके बाद किसानों और आम लोगों ने भी आवाजें उठाईं। दादरी-सूजरपुर-छलेरा-डीएससी-रोड पर बना एलिवेटेड रोड करीब ढाई महीने से बनकर तैयार था। यह एलिवेटेड रोड सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज टू के एनएसईजेड के स्थित गंदे नाले के पास तक बना है।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री से इसका शुभारंभ कराना चाहते थे, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण उद्घघाटन कार्यक्रम टलता जा रहा था। इससे लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा। भाकियू लोकशक्ति ने सोमवार को बैठक कर मंगलवार को इसे खोलने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि करीब 15 साल पहले बने महामाया फ्लाईओवर का भी इसी तरह शुभारंभ नहीं हो रहा था। लोगों ने इसे खुद ही खोल दिया था।

नोएडा प्राधिकरण के डीजीएम विजय रावल ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए भंगेल एलिवेटेड रोड को अभी परीक्षण के तौर पर खोला गया है। कुछ समय बाद इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ कराया जाएगा।