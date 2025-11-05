Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsbhangel elevated road not open potholes garbage people trouble noida
भंगेल एलिवेटेड कर रहा उद्घाटन का इंतजार, नीचे गड्ढों और गंदगी के ढेर से लोग बेहाल

भंगेल एलिवेटेड कर रहा उद्घाटन का इंतजार, नीचे गड्ढों और गंदगी के ढेर से लोग बेहाल

संक्षेप: नोएडा का भंगेल एलिवेटेड रोड अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिससे ऊपर से तो नहीं लेकिन इसके नीचे की सड़क की हालत बेहद ख़राब है, जहां जगह-जगह गड्ढे और कूड़े के ढेर लगे होने से राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

Wed, 5 Nov 2025 06:35 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

भंगेल एलिवेटेड रोड शुरू न होने से लोग परेशान हैं। साथ ही, एलिवेटेड रोड के नीचे भी आफत कम नहीं है। यहां सड़कों पर गड्ढे हो रखे हैं। कई जगह कूड़ों के ढेर लगे हैं। ऐसे में एलिवेटेड रोड के नीचे से गुजरने वालों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेक्टर-41 आगाहपुर से शुरू होने वाले एलिवेटेड रोड की हालत सेक्टर-47-107 चौराहे तक ठीक है। इसके बाद सलारपुर की ओर चलते समय फेज टू के नाले के पास तक दोनों तरफ सड़क जगह-जगह से टूटी है। कई बार वाहन चालक गिरकर घायल हो चुके हैं। इसके अलावा कूड़े के ढेर लगे हैं। यहां लावारिस पशु दिनभर घूमते रहते हैं। सेतु निगम और प्राधिकरण के अधिकारियों ने दावा किया है कि अगले साल मार्च तक सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा, जबकि नोएडा प्राधिकरण ने अभी तक बजट भी मंजूर नहीं किया।

आधिकारिक शुभारंभ से पहले खोला जा सकता है एलिवेटेड रोड

आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ में मंगलवार को खबर प्रकाशित होने के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने भंगेल एलिवेटेड रोड के जल्द शुभारंभ का दावा किया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि भंगेल एलिवेटेड रोड को जल्द खोलने की जनता की मांग को बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराते हुए जल्द शुभारंभ की मांग की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि 15 नवंबर के आसपास मुख्यमंत्री के एक बार फिर से जिले में आने की संभावना है। अगर उस दौरान भी यहां के लिए मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में समय नहीं मिला तो इसे आधिकारिक रूप से शुभारंभ किए बिना जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अगर वहां से निर्देश मिला तो इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा ताकि उनको सुविधा हो सके।

मुख्यमंत्री को शुभारंभ के लिए पत्र लिखा

‘हिन्दुस्तान’ में मंगलवार को एलिवेटेड रोड शुरू नहीं होने की खबर प्रकाशित होने के बाद कई संगठन और आम लोग इसे जल्द शुरू करने की मांग करने लगे हैं। काफी लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर मुख्यमंत्री को टैग करते हुए इसे शुरू न करने का मुद्दा उठाया। इनके अलावा नोएडा विलेज रेसिडेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसको जल्द शुरू करने की मांग की।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Noida News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।