भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे फैली गंदगी और बदबू से घटा कारोबार, अतिक्रमण भी बना समस्या

नोएडा के भंगेल एलिवेटेड रोड के नीचे शहर का सबसे पुराना भंगेल और सलारपुर का बाजार है। एलिवेटेड रोड बनाने के बावजूद इन बाजारों की प्राधिकरण ने सुध नहीं ली। यहां फैली गंदगी, बदबू और अतिक्रमण के कारण कारोबार प्रभावित हुआ है। व्यापारियों को उम्मीद है कि एलिवेडेट रोड शुरू होने के बाद उन्हें भी परेशानी से राहत मिलेगी।

शहर की सबसे बड़ी मार्केट में भंगेल-सलारपुर की मार्केट शामिल है। इस मार्केट में रोजाना हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं। हर दिन का कारोबार भी एक करोड़ रुपये से अधिक का होता है। कारोबार के मामले में सेक्टर-27 अट्टा और सेक्टर-18 मार्केट के बाद भंगेल तीसरे नंबर की मार्केट है। बीस हजार दुकानों पर करीब 50 से 60 हजार लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। परंतु बाजार की मुख्य सड़क पर एलिवेटेड रोड बनाने के बाद नीचे सड़क पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। सड़क पर गंदगी की भरमार है। रही-सही कसर रेहड़ी-पटरी वालों ने पूरी कर दी। सड़क पर चार पहिया वाहन चालकों का निकलना भी मुश्किल हो गया है।

रेहड़ी-पटरी की वजह से जाम की स्थिति बनी हुई है। व्यापारी संदीप त्यागी ने बताया कि 1980 के दशक में कुछ दुकानें शुरू हुई थीं, तब गिनती के लोग ही बाजार में खरीदारी करने आते थे। फिर 1990 के दशक में मार्केट का विस्तार होना तेजी से शुरू हो गया। ग्राहकों की बढ़ी संख्या को देखते हुए मार्केट का विस्तार होता चला गया। अब मार्केट में चार मॉल भी आ गए हैं। जिन पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ रहती है। आज छोटी-बड़ी करीब बीस हजार से अधिक दुकानें है। शहर के सबसे ज्यादा उपभोक्ता इस मार्केट में ही खरीदारी करने आते हैं। यहां लोगों की जरूरतों की सभी वस्तुएं उचित कीमत पर मिलती है, परंतु सुविधाओं के नाम पर बाजार में कुछ नहीं है।

गलियों में अतिक्रमण : मुख्य सड़क से गांव के प्रवेश गलियों पर भी जाने के स्थान पर अतिक्रमण हो गया है। रेहड़ी-पटरी और वाहनों की पार्किंग हो गई है। यह पता नहीं चलता है कि गांव की गली में प्रवेश के लिए आगे यू-टर्न कहां मिलेगा। पुलिस को इस ओर ध्यान देना होगा।

सीईओ ने भरोसा दिया व्यापारी एसोसिएशन ने बताया कि उनका प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को सीईओ से मिला। उन्होंने बताया कि सीईओ ने जल्द सड़क बनाने का आश्वासन दिया। सीईओ ने बताया कि पहली एजेंसी ने कार्य करने से इंकार कर दिया है। अब दूसरी एजेंसी का चयन किया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि कुछ व्यापारी ही रेहड़ी-पटरी लगवा रहे हैं।

दुकानों का किराया भी एक चौथाई हो गया बाजार की दुर्गति के चलते दुकानों का किराया भी एक-चौथाई रहा है। व्यापारियों का कारोबार भी बहुत कम हो गया है। व्यापारी बाजार में जल्द रौनक आने की उम्मीद लगा रहे हैं। बाजार की दुर्दशा के चलते कुछ दुकानें भी बंद हो गई हैं।

अरुण त्यागी, व्यापारी भंगेल, ''एलिवेटेड रोड तो बन गया पर इसके नीचे गंदगी और अतिक्रमण का जमघट लगा हुआ है। आरोप है पुलिस और प्राधिकरण की मिलीभगत से रेहड़ी और पटरी लगवाई जा रही हैं। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है।''