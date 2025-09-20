bhangel elevated road noida jungle trail park opening delayed october नोएडा में बने भंगेल एलिवेटेड रोड पर आया नया अपडेट, अब अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा में बने भंगेल एलिवेटेड रोड पर आया नया अपडेट, अब अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद

नोएडा की दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं, भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर-95 का जंगल ट्रेल पार्क, जो लगभग तैयार हैं, उनका उद्घाटन अब अक्टूबर महीने में होने की संभावना है, क्योंकि 25 सितंबर को होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान इनके लोकार्पण की कोई अनुमति नहीं मिली है।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नोएडाSat, 20 Sep 2025 06:27 AM
भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर-95 में बने नोएडा जंगल ट्रेल पार्क के अक्तूबर में शुरू होने की उम्मीद है। शासन ने नोएडा प्राधिकरण को पत्र भेजकर लोकार्पण और शिलान्यास के लिए परियोजनाओं की सूची मांगी है। ऐसे में इस महीने इन दोनों परियोजनाओं के लोकार्पण की संभावना कम है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ करने ग्रेटर नोएडा आएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उनके 24 सितंबर को ही ग्रेटर नोएडा आने की संभावना है। यह ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही थी कि यूपी ट्रेड शो के शुभारंभ के साथ-साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण की, जो परियोजनाएं तैयार हैं, उनका लोकार्पण किया जा सकता है। शुक्रवार को जिले में आए मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों की टीम ने अगले सप्ताह किसी परियोजना के लोकार्पण या शिलान्यास कार्यक्रम के लिए हरी झंडी नहीं दी।

दादरी-सूरजपुर-छलेरा यानी डीएससी मार्ग पर एलिवेटेड रोड बनकर तैयार है। इन दिनों लाइटें लगाने का काम किया जा रहा है। लोग इसके जल्द खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इस परियोजना का काम पहले से ही करीब तीन साल देरी से चल रहा है। इसके अलावा सेक्टर-95 में कबाड़ से बनी जानवरों की आकृतियों से सुसज्जित नोएडा जंगल ट्रेल पार्क बनकर तैयार है। इन दोनों परियोजनाओं को लोगों के लिए शुरू करने की तैयारी है, लेकिन अब इनमें देरी होगी। अब अगले महीने इनकी शुरुआत होगी।

नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों बड़ी परियोजनाओं के अलावा शहर में कुछ नाले, सेक्टर-18 में बने नोएडा टाइम्स स्कवायर समेत करीब 800 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना प्रस्तावित है। शासन ने लोकार्पण और शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं की सूची मांगी है। ऐसे में इस महीने परियोजनाओं का लोकार्पण होने की संभावना कम है।