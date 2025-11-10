Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBhangel elevated road noida inauguration date latest update cm yogi
नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड पर फर्राटा भरने को हो जाएं तैयार, जानें CM योगी कब करेंगे उद्घाटन

नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड पर फर्राटा भरने को हो जाएं तैयार, जानें CM योगी कब करेंगे उद्घाटन

संक्षेप: Bhangel Elevated Road Inauguration Date : नोएडा में करीब दो महीने से बनकर तैयार भंगेल एलिवेटेड रोड के खुलने का इंतजार इसी सप्ताह खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री 12 या 13 नवंबर को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ कर सकते हैं।  

Mon, 10 Nov 2025 06:58 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा में करीब दो महीने से बनकर तैयार भंगेल एलिवेटेड रोड के खुलने का इंतजार इसी सप्ताह खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री 12 या 13 नवंबर को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ कर सकते हैं। अगर इन दोनों दिन मुख्यमंत्री का समय नहीं मिला तो एक सप्ताह के अंदर बतौर ट्रायल इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और बाद में इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भंगेल एलिवेटेड रोड के बनकर तैयार होने के बावजूद इसका शुभारंभ नहीं करने से लोगों को समस्याएं हो रही थीं। इसे लेकर आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने एक सप्ताह तक अभियान चलाकर इसको प्रमुखता से उठाया। इसमें लोगों की अलग-अलग दिक्कतों को उजागर किया। इस मुहिम को सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सराहा और यह मामला एक प्रमुख मुद्दा बन गया। इससे हरकत में आए नोएडा प्राधिकरण के अफसरों ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री दफ्तर को लोगों के आक्रोश से अवगत कराया। अब सामने आया है कि 12 या 13 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से ही बटन दबाकर इस महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ कर सकते हैं।

अगर मुख्यमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम के बीच इन दोनों दिन भी परियोजना के शुभारंभ का समय नहीं मिल पाया तो एलिवेटेड रोड को बतौर ट्रायल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

यह एलिवेटेड रोड सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज टू स्थित गंदे नाले के पास तक बना है। यह नोएडा के सबसे व्यस्तम रास्तों में से एक है। लोगों की मांग पर नोएडा प्राधिकरण ने इसका निर्माण करा दिया है। इसका निर्माण यूपी सेतु निगम की ओर से कराया गया है। इसके शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। बरौला, सलारपुर और भंगेल में जाम में नहीं फंसना पड़ेगा।

सवा पांच साल में काम पूरा हुआ: डीएससी रोड-दादरी-सूरजपुर-छलेरा-पर बने भंगेल एलिवेटेड रोड का काम जून 2020 में शुरू हुआ था। यह दिसंबर 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब करीब सवा पांच साल बाद यह बनकर तैयार हुआ। अभी एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क, नाला बनने समेत अन्य काम होने में पांच से छह महीने का और समय लगेगा।

‘हिन्दुस्तान’ ने अभियान के जरिए उठाई थी आवाज

भंगेल एलिवेटेड रोड बनने के बाद भी इसका शुभारंभ न होने पर हो रही लोगों की परेशानियों को देखते हुए आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने ‘खत्म करो इंतजार’ नाम से सीरीज शुरू की थी। इसमें लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में बताया गया। इस मुहिम को सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सराहा और अब यह रोड शुरू होने जा रही है।

डॉ. लोकेश एम, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण, ''12 या 13 नवंबर में से किसी दिन भंगेल एलिवेटेड के शुभारंभ की तैयारी की जा रही है। जल्द इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत कर लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा दी जाएगी।''

पंकज सिंह, विधायक, ''भंगेल एलिवेटेड रोड शुरू होने से लाखों लोगों को फायदा होगा। लोगों के लिए इसे जल्द शुरू कराया जाएगा। जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Noida News Noida Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।