नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड पर फर्राटा भरने को हो जाएं तैयार, जानें CM योगी कब करेंगे उद्घाटन

संक्षेप: Bhangel Elevated Road Inauguration Date : नोएडा में करीब दो महीने से बनकर तैयार भंगेल एलिवेटेड रोड के खुलने का इंतजार इसी सप्ताह खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री 12 या 13 नवंबर को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ कर सकते हैं।

नोएडा में करीब दो महीने से बनकर तैयार भंगेल एलिवेटेड रोड के खुलने का इंतजार इसी सप्ताह खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री 12 या 13 नवंबर को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ कर सकते हैं। अगर इन दोनों दिन मुख्यमंत्री का समय नहीं मिला तो एक सप्ताह के अंदर बतौर ट्रायल इसे लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और बाद में इसका आधिकारिक रूप से शुभारंभ होगा।

भंगेल एलिवेटेड रोड के बनकर तैयार होने के बावजूद इसका शुभारंभ नहीं करने से लोगों को समस्याएं हो रही थीं। इसे लेकर आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने एक सप्ताह तक अभियान चलाकर इसको प्रमुखता से उठाया। इसमें लोगों की अलग-अलग दिक्कतों को उजागर किया। इस मुहिम को सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सराहा और यह मामला एक प्रमुख मुद्दा बन गया। इससे हरकत में आए नोएडा प्राधिकरण के अफसरों ने लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री दफ्तर को लोगों के आक्रोश से अवगत कराया। अब सामने आया है कि 12 या 13 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से ही बटन दबाकर इस महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ कर सकते हैं।

अगर मुख्यमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम के बीच इन दोनों दिन भी परियोजना के शुभारंभ का समय नहीं मिल पाया तो एलिवेटेड रोड को बतौर ट्रायल लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

यह एलिवेटेड रोड सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज टू स्थित गंदे नाले के पास तक बना है। यह नोएडा के सबसे व्यस्तम रास्तों में से एक है। लोगों की मांग पर नोएडा प्राधिकरण ने इसका निर्माण करा दिया है। इसका निर्माण यूपी सेतु निगम की ओर से कराया गया है। इसके शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। बरौला, सलारपुर और भंगेल में जाम में नहीं फंसना पड़ेगा।

सवा पांच साल में काम पूरा हुआ: डीएससी रोड-दादरी-सूरजपुर-छलेरा-पर बने भंगेल एलिवेटेड रोड का काम जून 2020 में शुरू हुआ था। यह दिसंबर 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब करीब सवा पांच साल बाद यह बनकर तैयार हुआ। अभी एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क, नाला बनने समेत अन्य काम होने में पांच से छह महीने का और समय लगेगा।

‘हिन्दुस्तान’ ने अभियान के जरिए उठाई थी आवाज भंगेल एलिवेटेड रोड बनने के बाद भी इसका शुभारंभ न होने पर हो रही लोगों की परेशानियों को देखते हुए आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने ‘खत्म करो इंतजार’ नाम से सीरीज शुरू की थी। इसमें लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में बताया गया। इस मुहिम को सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सराहा और अब यह रोड शुरू होने जा रही है।

डॉ. लोकेश एम, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण, ''12 या 13 नवंबर में से किसी दिन भंगेल एलिवेटेड के शुभारंभ की तैयारी की जा रही है। जल्द इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत कर लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा दी जाएगी।''