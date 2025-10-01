bhangel elevated road noida inauguration before diwali cm yogi adityanath Bhangel Elevated Road : नोएडा में दिवाली से पहले मिलेगा भंगेल एलिवेटेड रोड का तोहफा, CM योगी करेंगे उद्घाटन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsbhangel elevated road noida inauguration before diwali cm yogi adityanath

Bhangel Elevated Road : नोएडा में दिवाली से पहले मिलेगा भंगेल एलिवेटेड रोड का तोहफा, CM योगी करेंगे उद्घाटन

नोएडा में दिवाली से पहले लोगों को भंगेल एलिवेटेड रोड का तोहफा मिल जाएगा। इसके अलावा लोगों को जंगल ट्रेल में घूमने का मौका मिलेगा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इन दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा है। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाWed, 1 Oct 2025 06:40 AM
share Share
Follow Us on
Bhangel Elevated Road : नोएडा में दिवाली से पहले मिलेगा भंगेल एलिवेटेड रोड का तोहफा, CM योगी करेंगे उद्घाटन

नोएडा में दिवाली से पहले लोगों को भंगेल एलिवेटेड रोड का तोहफा मिल जाएगा। इसके अलावा लोगों को जंगल ट्रेल में घूमने का मौका मिलेगा। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने इन दोनों परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समय मांगा है। उम्मीद है कि 10 दिन में इनकी शुरुआत हो सकती है।

दादरी-सूरजपुर-छलेरा यानी डीएससी मार्ग पर बन रहे भंगेल एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो चुका है। लाइटें लगाने का काम अंतिम चरण में है। एलिवेटेड रोड के नीचे काम बचा हुआ है। नोएडा प्राधिकरण ने इस बचे काम को पूरा करने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। लोग इस एलिवेटेड रोड को जल्द शुरू करने की मांग काफी समय से कर रहे हैं। इस एलिवेटेड रोड के शुरू होने में देरी से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने इसका शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से समय मांगा है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि भंगेल एलिवेटेड रोड का काम जून 2020 में शुरू हुआ था। यह एलिवेटेड रोड सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज टू स्थित नाले के पास तक बना है। इस एलिवेटेड रोड के शुरू होने स सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, दादरी की ओर आना-जाना आसान हो जाएगा।

एनसीआर के लोगों के लिए जंगल ट्रेल पार्क खास होगा

सेक्टर-95 में महामाया फ्लाईओवर के पास बना नोएडा जंगल ट्रेल पार्क दिल्ली-एनसीआर के लोगों के घूमने के लिए खास स्थान होगा। यहां कबाड़ और लोहे से अलग-अलग जानवरों की आकृतियां बनाई गई हैं। यह महामाया फ्लाईओवर और दलित प्रेरणा स्थल के बीच में बना है। यहां लोग आसानी से मेट्रो के जरिए पहुंच सकेंगे। इस पार्क के सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन ओखला पक्षी विहार होगा। यह स्टेशन नोएडा-दिल्ली के बीच चलने वाली मजेंटा मेट्रो लाइन का स्टेशन है।

डॉ. लोकेश एम, सीईओ, नोएडा प्राधिकरण, ''भंगेल एलिवेटेड रोड और जंगल ट्रेल पार्क का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है। करीब 10-15 दिन में इनको शुरू करने की तैयारी है।''