भंगेल एलिवेटेड रोड पर 5 साल बाद भी लूप का टेंडर नहीं, लोगों को हो रही बड़ी दिक्कत

भंगेल एलिवेटेड रोड पर 5 साल बाद भी लूप का टेंडर नहीं, लोगों को हो रही बड़ी दिक्कत

संक्षेप: भंगेल एलिवेटेड रोड कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने पांच साल बाद भी लूप बनाने का टेंडर जारी नहीं किया है, जिससे सेवन एक्स समेत कई सेक्टरों-सोसाइटियों के लोगों को यातायात में सुविधा नहीं मिल पाएगी।

Thu, 6 Nov 2025 07:35 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
भंगेल एलिवेटेड रोड भले ही आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो जाए, लेकिन नोएडा प्राधिकरण ने इसके लूप बनाने के लिए पांच साल बाद भी टेंडर जारी नहीं किया। इन लूप के बनने से सेवन एक्स समेत कई सेक्टर-सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा।

सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज टू के एनएसईजेड के पास नाले तक एलिवेटेड रोड बन गया है। करीब साढ़े पांच किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड के लिए सेक्टर-47-107 चौराहे पर चढ़ने-उतरने के लिए चार लूप बनने हैं। सेक्टर-41 की ओर से जाकर सेक्टर-74, 75, 76, 77, 78, 79, सेक्टर-61, 62 आद की ओर जाने वालों के लिए लूप उतारा जाएगा। इसके सामने दूसरी तरफ से लोग लूप के जरिए फेज टू जा सकेंगे।

एलिवेटेड रोड के दूसरी तरफ फेज टू की तरफ से आकर हाजीपुर, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वालों के लिए लूप उतारा जाएगा। इसके सामने दूसरी तरफ से हाजीपुर और एक्सप्रेसवे की तरफ से आकर लोग लूप के जरिए सेक्टर-37, 18 की ओर आ सकेंगे।

नोएडा प्राधिकरण ने एलिवेटेड रोड के लूप बनाने के लिए टेंडर तक जारी नहीं किया। प्राधिकरण जल्द टेंडर जारी करने की स्थिति में भी नहीं है। अगले कम से कम तीन महीने तक टेंडर जारी होने की उम्मीद कम है। इसके बाद बाकी प्रक्रिया होंगी। इससे साफ है कि काम शुरू होने से लेकर पूरा होने में कम से कम डेढ़ से दो साल का समय लगना तय है।

जनप्रतिनधियों के समक्ष उठ चुका मुद्दा

सेवन एक्स सेक्टरों में रहने वाले लोग लूप का काम जल्द शुरू करने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। सांसद, विधायक के अलावा प्राधिकरण के अफसरों के समक्ष लूप के लिए जल्द टेंडर जारी करने की मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

