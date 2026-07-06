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भंगेल एलिवेटेड रोड से सटे नोएडा के इन सेक्टरों और कॉलोनियों को होगा फायदा, 4 जगह बनेंगे लूप

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा के करीब एक दर्जन से अधिक सेक्टर और कॉलोनियां साढ़े चार किलोमीटर लंबे भंगेल एलिवेटेड रोड से जुड़ेगी। इसके लिए 4 जगह लूप बनाने की तैयारी है। लूप बनाने के लिए आज तीसरी बार टेंडर निकाला जाएगा।

भंगेल एलिवेटेड रोड से सटे नोएडा के इन सेक्टरों और कॉलोनियों को होगा फायदा, 4 जगह बनेंगे लूप

नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड के 4 लूप बनाने के लिए तीसरी बार सोमवार को टेंडर जारी किया जाएगा। इन लूप के बनने से विभिन्न सेक्टरों और इलाकों के लोगों को फायदा होगा। जाम की समस्या दूर होगी और सफर सुगम हो जाएगा।

यह एलिवेटेड रोड साढ़े चार किलोमीटर लंबा है, जो सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज टू के गंदे नाले के पास तक बना हुआ है। पिछले साल 18 नवंबर से ही इस एलिवेटेड रोड पर वाहन दौड़ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 जून को अभी औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया था। अब इस एलिवेटेड रोड के लिए चार लूप बनाए जाने हैं। इन लूप को बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने मई में टेंडर जारी किया था। इसके लिए 9 जून तक आवेदन मांगे गए थे।

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दो बार पहले भी निकल चुका है टेंडर

इस टेंडर में पर्याप्त संख्या यानी तीन एजेंसियां नहीं आईं। इस वजह से पिछले महीने ही इसका दूसरी बार टेंडर जारी किया गया था। इस टेंडर में एजेंसियां तो पर्याप्त संख्या में आ गईं, लेकिन इस बार कागजात पूरे नहीं थे। कागजातों में कमियों को देखते हुए अब प्राधिकरण ने तीसरी बार टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है। यह टेंडर सोमवार को जारी कर दिया जाएगा। एक सप्ताह तक एजेंसियों से आवेदन मांगे जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि अगर इस बार टेंडर में एक भी एजेंसी आती है और उसके कागजात सही मिले तो उसे ही लूप बनाने का काम सौंप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दो बार पहले भी टेंडर हुआ था लेकिन काम शुरू नहीं हो सका।

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इन इलाकों के लोगों को लाभ मिलेगा

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह चारों लूप 55 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से बनाए जाएंगे। काम शुरू होने के बाद यह लूप डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। लूप बन जाने से सेवन एक्स सेक्टरों (74-79), 107, 101, 104, 42,47, 48, 49 और हाजीपुर, बरौला, सलारपुर गांव बीच में एलिवेटेड रोड से जुड़ जाएंगे। एलिवेटेड के नीचे की दादरी रोड, विश्वकर्मा रोड पर वाहनों का दबाव और जाम की समस्या दूर होगी। वाहन चालकों का सफर सीधे होने से कम दूरी और कम समय में पूरा हो होगा।

बता दें कि, भंगेल एलिवेटेड के बनने के बाद नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना और बेहद आसान हो गया है। इस रोड के बनने से पहले बरौला से भंगेल के बीच वाहन चालकों कों भीषण जाम का सामना करना पड़ता था, जिससे समय औ ईंधन दोनों की बर्बादी होती थी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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