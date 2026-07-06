भंगेल एलिवेटेड रोड से सटे नोएडा के इन सेक्टरों और कॉलोनियों को होगा फायदा, 4 जगह बनेंगे लूप

नोएडा के करीब एक दर्जन से अधिक सेक्टर और कॉलोनियां साढ़े चार किलोमीटर लंबे भंगेल एलिवेटेड रोड से जुड़ेगी। इसके लिए 4 जगह लूप बनाने की तैयारी है। लूप बनाने के लिए आज तीसरी बार टेंडर निकाला जाएगा।

नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड के 4 लूप बनाने के लिए तीसरी बार सोमवार को टेंडर जारी किया जाएगा। इन लूप के बनने से विभिन्न सेक्टरों और इलाकों के लोगों को फायदा होगा। जाम की समस्या दूर होगी और सफर सुगम हो जाएगा।

यह एलिवेटेड रोड साढ़े चार किलोमीटर लंबा है, जो सेक्टर-41 आगाहपुर से फेज टू के गंदे नाले के पास तक बना हुआ है। पिछले साल 18 नवंबर से ही इस एलिवेटेड रोड पर वाहन दौड़ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 जून को अभी औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया था। अब इस एलिवेटेड रोड के लिए चार लूप बनाए जाने हैं। इन लूप को बनाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने मई में टेंडर जारी किया था। इसके लिए 9 जून तक आवेदन मांगे गए थे।

दो बार पहले भी निकल चुका है टेंडर इस टेंडर में पर्याप्त संख्या यानी तीन एजेंसियां नहीं आईं। इस वजह से पिछले महीने ही इसका दूसरी बार टेंडर जारी किया गया था। इस टेंडर में एजेंसियां तो पर्याप्त संख्या में आ गईं, लेकिन इस बार कागजात पूरे नहीं थे। कागजातों में कमियों को देखते हुए अब प्राधिकरण ने तीसरी बार टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है। यह टेंडर सोमवार को जारी कर दिया जाएगा। एक सप्ताह तक एजेंसियों से आवेदन मांगे जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि अगर इस बार टेंडर में एक भी एजेंसी आती है और उसके कागजात सही मिले तो उसे ही लूप बनाने का काम सौंप दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दो बार पहले भी टेंडर हुआ था लेकिन काम शुरू नहीं हो सका।

इन इलाकों के लोगों को लाभ मिलेगा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह चारों लूप 55 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से बनाए जाएंगे। काम शुरू होने के बाद यह लूप डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। लूप बन जाने से सेवन एक्स सेक्टरों (74-79), 107, 101, 104, 42,47, 48, 49 और हाजीपुर, बरौला, सलारपुर गांव बीच में एलिवेटेड रोड से जुड़ जाएंगे। एलिवेटेड के नीचे की दादरी रोड, विश्वकर्मा रोड पर वाहनों का दबाव और जाम की समस्या दूर होगी। वाहन चालकों का सफर सीधे होने से कम दूरी और कम समय में पूरा हो होगा।