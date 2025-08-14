Bhangel elevated road and jungle trail park in Noida will start next month अच्छी खबर! नोएडा में बन रहा एलिवेटेड रोड अगले महीने हो जाएगा शुरू, जंगल ट्रेल पार्क भी तैयार, Ncr Hindi News - Hindustan
अच्छी खबर! नोएडा में बन रहा एलिवेटेड रोड अगले महीने हो जाएगा शुरू, जंगल ट्रेल पार्क भी तैयार

नोएडा वालों के लिए अच्छी खबर है। डीएससी रोड पर बन रहे भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर-95 में बन रहा जंगल ट्रेल पार्क अगले महीने शुरू हो जाएगा। रोड और पार्क बनकर तैयार है। इसका लोकार्पण सीएम से कराने की तैयारी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 14 Aug 2025 06:29 AM
नोएडा के डीएससी रोड पर बन रहे भंगेल एलिवेटेड रोड और सेक्टर-95 में बन रहा नोएडा जंगल ट्रेल पार्क बनकर तैयार है। इन दोनों बड़ी परियोजनाओं का अगले महीने की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री से लोकार्पण कराने की तैयारी है। इसके लिए शासन स्तर पर संपर्क किया जा रहा है।

नोएडा प्राधिकरण की करीब 1700 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लोकार्पण और शिलान्यास के लिए तैयार हैं। इनके अलावा 12 हजार करोड़ की मेट्रो परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। डीएससी रोड पर भंगेल एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है। यह 608 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। इसके बनने से नोएडा से सूरजपुर की ओर आने-जाने वालों का सफर आसान हो जाएगा। एलिवेटेड रोड के शुरू होने से नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर वाहनों के दबाव में कमी आएगी।

अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-18, 38ए जीआईपी मॉल के सामने और 98 में स्काईमार्क के सामने क्योस्क बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। सेक्टर-37 और 110 में बाजार का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2027 के अंत तक चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम भी पूरा करने का दावा अफसर कर रहे हैं।

प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर दो नए अंडरपास बनाए जाने हैं। इनके लिए निर्माण एजेंसी का चयन कर लिया गया है। इन दोनों अंडरपास के काम का शिलान्यास किया जाना है। यह अंडरपास करीब 160 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो लाइन को भी जल्द केंद्र से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।