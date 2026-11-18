भक्तों का जो हाल हुआ, वह देखने लायक है; आशुतोष रांका ने अपनी किस पोस्ट को लेकर खुद को दी शाबासी
रांका ने सवाल उठाते हुए पूछा था कि, ‘जब हरियाणा में आपके पास अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, अच्छा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्यों आप उसको आगे नहीं बढ़ाते हुए इन आयोजनों को एक ऐसे राज्य में लेकर जा रहे हैं, जहां पर स्पोर्ट्स का कोई भी कल्चर नहीं है।’
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने हाल ही में भारत में ओलिंपिक या कॉमनवेल्थ गेम्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के प्रस्तावित आयोजनस्थलों को लेकर आपत्ति जताई थी, और इस मामले में हरियाणा के साथ भेदभाव होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब मेडल हरियाणा से आते है, जब चैंपियन खिलाड़ी हरियाणा से आते है तो ओलंपिक हरियाणा में होना चाहिए या गुजरात में? वहीं अब इसी मामले को एकबार फिर उठाते हुए उन्होंने विभिन्न खेलों और प्रतियोगिताओं के आयोजन मामले में अलग-अलग राज्यों की विशेषताएं बताईं और एकबार फिर दुनिया के प्रमुख खेल इवेंट्स को गुजरात में कराने के बारे में सवाल पूछा है। इस दौरान उन्होंने 'भक्तों' (भाजपा समर्थकों) पर भी एक तंज कसा है।
इस बारे में शेयर की अपनी पोस्ट में अपना ही पिछला ट्वीट रिपोस्ट करते हुए कॉकरोच पार्टी के नेता ने लिखा, 'इस ट्वीट पर भक्तों का जो हाल हुआ है, वह देखने लायक है।' इसके बाद उन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों की विशेषताएं बताते हुए उन राज्यों में ओलिंपिक का आयोजन प्रस्तावित ना होने पर सवाल उठाया।
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ओडिशा को बेहतर बताया
अपनी पोस्ट में रांका ने आगे लिखा, 'अगर बात बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, तो दिल्ली का नाम आना चाहिए।, अगर बात बेहतर खेल सुविधाओं की हो, तो हरियाणा, पंजाब और ओडिशा का नाम आना चाहिए। अगर बात बेहतर कनेक्टिविटी की हो, तो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद का नाम आना चाहिए। अगर बात आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों की हो, तो बिहार और यूपी का नाम आना चाहिए।'
'हम सब जानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है'
CJP नेता ने आगे एकबार फिर गुजरात को चुने जाने पर सवाल उठाया और लिखा, 'गुजरात को क्यों चुना गया, इसके पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है। वे कहेंगे कि यह भारत की बात है, न कि सिर्फ गुजरात की, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं देंगे कि बाकी राज्यों को छोड़कर गुजरात को ही क्यों चुना गया।' वहीं अंत में तंज कसते हुए उन्होंने एक स्माइली बनाते हुए लिखा, 'हम सब जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, है ना :)'
'ओलिंपिक में हमारे 60% मेडल हरियाणा से आए हैं'
अपनी इस पोस्ट के साथ रांका ने अपना वह वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के मामलों में हरियाणा के साथ भेदभाव होने का आरोप लगाया था। इस वीडियो में रांका कहते हैं, 'बीते कुछ दिनों से मैं हरियाणा के विभिन्न जिलों में घूम रहा हूं, और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि स्पोर्ट्स को लेकर हरियाणा में बहुत अच्छा कल्चर है, उसको लेकर वहां के युवा कितने जागरूक भी हैं, और वो बहुत मेहनत करते हैं। साथ ही फैक्ट्स भी हैं कि ओलिंपिक में हमारे 60 प्रतिशत व्यक्तिगत मेडल्स हरियाणा से ही आए हैं।'
रांका बोले- मुझे समझ नहीं आ रही यह बात
आगे उन्होंने कहा, 'इतना अच्छा स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना हुआ है, कोचेज (प्रशिक्षक) हैं, बच्चे पैशनेट (जुनूनी) हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद मुझे ये जेन्यूनली (ईमानदारी से) समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ओलिंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स हम अहमदाबाद में कराना चाह रहे हैं।'
'गुजरात में स्पोर्ट्स का कौन सा कल्चर है'
रांका ने आगे कहा, ‘जब वहां पर (हरियाणा में) आपके पास अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, अच्छा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्यों आप उसको आगे नहीं बढ़ाते हुए इन आयोजनों को एक ऐसे राज्य में लेकर जा रहे हैं, जहां पर स्पोर्ट्स का कोई भी कल्चर नहीं है।’
रांका ने कहा- मोदीजी आपसे यह सवाल है…
अपनी बात के अंत में रांका ने पीएम से सवाल पूछने के अंदाज में कहा, 'मोदीजी आपसे ये सवाल है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं हैं, तो हरियाणा वालों के साथ आप इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा जवाब हमें दे दीजिए।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।