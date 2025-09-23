‘भाई मेरे जाने के बाद तुम…’; ग्रेटर नोएडा में कारोबारी के बेटे ने रिवॉल्वर से पार्क में किया सुसाइड

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी के एक पार्क में सोमवार को कारोबारी के बेटे ने खुद को रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक के पैंट की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

अब तक की जांच में पता चला है कि आत्महत्या में इस्तेमाल हुई लाइसेंसी रिवॉल्वर मृतक युवक के पिता की थी।

पुलिस के मुताबिक, आम्रपाली लेजर वैली सोसाइटी में अजय चौधरी परिवार के साथ रहते हैं। उनकी गाजियाबाद में गैस के चूल्हे बनाने की फैक्ट्री है। पुलिस ने बताया कि अजय चौधरी के 22 वर्षीय बेटे प्रियांशु चौधरी ने सोमवार की सुबह करीब 4:00 बजे सोसाइटी के पार्क में जाकर पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। प्रियांशु का शव पार्क में एक बेंच के पास पड़ा मिला। शव के पास में पिस्तौल पड़ी हुई थी, जबकि उसका मोबाइल और चश्मा बेंच पर रखे हुए थे।

फॉरेंसिंक टीम ने घटनास्थल से कुछ साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि मृतक गोवा के किसी कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन वहां एडमिशन नहीं होने की वजह से वह तनाव में था। आंशका जताई जा रही है कि उसने इसी तनाव के चलते आत्महत्या की है।

‘भाई तुम मम्मी-पापा का ध्यान रखना’: पुलिस के मुताबिक प्रशांत की पैंट की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में आत्महत्या की वजह साफ नहीं है। सुसाइड नोट में लिखा कि भाई मेरे जाने के बाद तुम मम्मी-पापा का ध्यान रखना।