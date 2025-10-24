Hindustan Hindi News
सलाम है! भाइयों की जिंदगी संवारने के लिए त्याग की मिसाल बनीं ये बहनें, पढ़िए इनकी कहानी

संक्षेप: भाईदूज के मौके पर भाई-बहन के अटूट प्रेम की मिसाल पेश करते हुए, त्रिवेदिका ने क्रिकेटर भाई स्वस्तिक चिकारा का सपना पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी और उनके डाइटीशियन-ट्रेनर की भूमिका निभाई।

Fri, 24 Oct 2025 06:32 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
भाईदूज का त्योहार भाई- बहन के प्रेम का प्रतीक है। कई बहनें ऐसी हैं, जिन्होंने अपना जीवन भाइयों के लिए समर्पित कर दिया। किसी ने भाइयों को पढ़ाने में कड़ी मेहनत की, तो किसी ने भाई का सपना पूरा करने को खुद पढ़ाई छोड़ी और किसी ने खुद की परवाह किए बिना भाई को नई जिंदगी दी।

भाई क्रिकेटर बने, इसलिए त्रिवेदिका ने पढ़ाई छोड़ी

भाई-बहन का बंधन दुनिया के सभी बंधनों से अनोखा बंधन होता है। कुछ ऐसी ही कहानी है स्वस्तिक चिकारा और उनकी बहन त्रिवेदिका की। स्वस्तिक दो बार से आईपीएल में चयनित हो रहे हैं। पहली बार वह दिल्ली की टीम में थे और दूसरी बार बंगलुरू की टीम में। उनकी सफलता का श्रेय उनकी बहन त्रिवेदिका को जाता है। त्रिवेदिका ने भाई को क्रिकेटर बनाने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। स्वस्तिक के खाने पीने से लेकर उन्हें बॉल डालकर अभ्यास कराने तक त्रिवेदिका ने सारी जिम्मेदारी संभाली। भाई को तैयारी कराने के चक्कर में वह स्कूल नहीं जा पाती थीं जिसकी वजह से उन्हें दसवीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। स्वस्तिक के पिता सुरेंद्र चिकारा ने बताया कि अक्सर मां अपने बच्चे के लिए कुर्बानियां देती हैं। लेकिन स्वस्तिक की बहन ने मां से भी बढ़कर कुर्बानी दी और भाई को बड़ा क्रिकेटर बना कर ही दम लिया।

भाई की डाइटीशियन बनीं

त्रिवेदिका ने भाई स्वस्तिक के लिए ट्रेनर और डाइटिशियन, दोनों की भूमिका निभाई। वह पूरे पूरे दिन मैदान में भाई को बॉल डालकर अभ्यास करातीं। उनकी बॉल को बार बार उठाकर लातीं। उनके पिता सुरेंद्र चिकारा ने बताया कि भाई को बॉल डालते डालते त्रिवेदिका खुद भी गेंदबाजी करना सीख गईं। इसके साथ वह चार्ट तैयार करके भाई के खाने का पूरा ध्यान रखतीं।

एक भाई को डॉक्टर, दूसरे को बैंक अफसर बनाया

पिथौरागढ़ की सावित्री दुग्ताल ने न सिर्फ खुद गांव से दूर रहकर पढ़ाई की, बल्कि दोनों छोटे भाइयों को भी पढ़ाया। रिटायर शिक्षिका सावित्री दुग्ताल राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। अल्मोड़ा में पढ़ाई के दौरान उन्होंने भाइयों महिमन और शंकर की शिक्षा की जिम्मेदारी भी उठाई। 1990 में महिमन ने एमबीबीएस और 1997 में पीजी की पढ़ाई पूरी की। वह नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में वरिष्ठ फिजिशियन हैं। वहीं, दूसरे भाई शंकर सिंह दुग्ताल बैंक में अधिकारी पद पर कार्यरत हैं।

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
