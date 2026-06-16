Explainer: 350 कंपनियां, 70 लाख रोजगार; नोएडा एयरपोर्ट से चमकने जा रही पश्चिमी UP-हरियाणा की किस्मत
नोएडा एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा के कुछ जिलों तक की किस्मत बदलने जा रही है। नोएडा को तो इसका विशेष फायदा होगा। एयरपोर्ट की वजह से अगले पांच साल में 70 लाख रोजगार की संभावना है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए तैयार है। इससे एनसीआर के विकास को भी गति मिलेगी। एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने के साथ ही गौतमबुद्ध नगर में पिछले पांच वर्षों में सवा लाख नए उद्योग स्थापित हो चुके हैं। अधिकारियों का दावा है कि एयरपोर्ट की वजह से अगले पांच वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 70 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
केंद्र और प्रदेश सरकार के अधिकारियों का दावा है कि नोएडा एयरपोर्ट देश का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनेगा। इसके निर्माण के कारण गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और हरियाणा के जिलों में अनेक परियोजनाएं आईं। गौतमबुद्ध नगर में सबसे अधिक निवेश आने का प्रमुख कारण भी यह एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट के कारण उत्तर प्रदेश से होने वाले एक्सपोर्ट में 300 फीसदी से अधिक का उछाल आने की उम्मीद है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में एयरपोर्ट के कारण बड़ी संख्या में नई इंडस्ट्री स्थापित होंगी। इसके लिए तैयारी चल रही है।
नए एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड ट्रेन
इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अलावा संबंधित जिलों के विकास प्राधिकरण जुटे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने नए नोएडा के विकास के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है, जहां अनेक नई इंडस्ट्री स्थापित होंगी। इसके अलावा सड़कों तथा ट्रेन मार्ग के लिए भी यहां लगातार कार्य हो रहा है। ट्रेन मार्ग को विकसित करने के साथ ही नमो भारत और मेट्रो के भी नए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। यहां से नए एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं। हाईस्पीड ट्रेन भी नोएडा से गुजरेगी।
गौतमबुद्ध नगर में सवा लाख उद्योग बढ़े
एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से गौतमबुद्ध नगर में उद्योगों की संख्या तेजी से बढ़ी। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर में पिछले पांच वर्षों में करीब 1.23 लाख से अधिक नए उद्योग पंजीकृत हुए। इनमें करीब 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के मौके मिले। हर साल पंजीकरण का ग्राफ बढ़ रहा है। वर्ष 2025-26 में इसमें और अधिक तेजी आने की संभावना है।
जिले में औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण
वर्ष संख्या
2020-21 14,694
2021-22 16,761
2022-23 21,723
2023-24 30,823
2024-25 39,472
देशस्तर पर निर्यात में नोएडा-ग्रेटर नोएडा सबसे आगे
निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पांचवां सबसे बड़ा राज्य है। उसमें भी गौतमबुद्ध नगर जिला सबसे आगे है। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में यहां से 97,702 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। यह प्रदेश के कुल निर्यात का 49 प्रतिशत हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी से 2,01,241 करोड़ रुपये का सामान यूएसए, यूके, यूएई, जर्मनी और नेपाल भेजा गया है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15,182 करोड़ रुपये अधिक है। माना जा रहा है कि नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से इसमें और तेजी आएगी।
निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश के टॉप चार जिले
गौतमबुद्ध नगर- 97,703 करोड़ रुपये
गाजियाबाद- 18,728 करोड़ रुपये
कानपुर नगर- 10,823 करोड़ रुपये
मुरादाबाद- 10,639 करोड़ रुपये
350 कंपनियों ने दिया निवेश का प्रस्ताव
गौतमबुद्ध नगर में 350 से अधिक कंपनियों ने निवेश का प्रस्ताव दिया है। इससे करीब दो लाख 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेश के लिए पांच हजार एकड़ जमीन की मांग की गई है। सेक्टरवार देखें तो आईटी सेक्टर में 97, रियल स्टेट सेक्टर में 90, मोबाइल सेक्टर में 25, फार्मा में 15, इलेक्ट्रॉनिक्स में 15, फूड प्रोसेसिंग में 13, एनर्जी में 13, टेक्सटाइल में 13 कंपनियों ने निवेश का प्रस्ताव दिया है।
मोबाइल फोन के केंद्र में मुकाम बनाया
नोएडा की मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों की बदौलत अमेरिका को निर्यात होने वाले स्मार्ट फोन के मामले में भारत ने साल 2025 की दूसरी तिमाही में चीन को पीछे छोड़ दिया। नोएडा में बने मोबाइल फोन सऊदी अरब, कतर, ओमान, नाइजीरिया, केन्या, मिस्र, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और वियतनाम आदि देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में नोएडा की तीन मोबाइल कंपनियों ने ही 1985.59 करोड़ रुपये का जीएसटी जमा किया।
प्रदेश के इन जिलों में सर्वाधिक निवेश आ रहा
जिला राशि (हजार करोड़ रुपये में)
गौतमबुद्ध नगर 7.85
आगरा 2.18
लखनऊ 1.96
गोरखपुर 1.71
बाराबंकी 1.37
उत्तर प्रदेश में अब पांच अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
1. वाराणसी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
2. कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
3. अयोध्या अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
4. लखनऊ अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
5. जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट
एनसीआर के और किन इलाकों को ज्यादा फायदा
फरीदाबाद : नई टाउनशिप बसने की उम्मीद बढ़ी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन शुरू होने के साथ ही फरीदाबाद और पलवल के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि फरीदाबाद में वर्तमान में 30 हजार से अधिक छोटे-बड़े उद्योग संचालित हैं। आईएमटी फरीदाबाद में भी अब नाम मात्र के प्लॉट बचे हैं। इसे देखते हुए मोहना, छांयसा, बागपुर कलां, मोहियापुर सहित आठ गांवों की करीब नौ हजार एकड़ क्षेत्र में नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है।
गाजियाबाद : कार्गो सेवा शुरू होने से उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा
नोएडा एयरपोर्ट की कार्गो सेवा से गाजियाबाद के उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। गाजियाबाद में 35 हजार से अधिक इकाइयां हैं, जिनका देश-विदेश में कारोबार होता है। नोएडा एयरपोर्ट से इन्हीं इकाइयों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने बताया कि दिल्ली के व्यस्ततम आईजीआई कार्गो टर्मिनल पर जद्दोजहद करने पर भी स्लॉट नहीं मिलता। नोएडा एयरपोर्ट मल्टी-मॉडल कार्गो हब इस समस्या को दूर करेगा। ट्रांजिट समय लगभग 25-30 फीसदी तक कम होगा।
गुरुग्राम : निवेश आने के साथ रोजगार के मौके बढ़ेंगे
नोएडा एयरपोर्ट शुरू होने से गुरुग्राम में विकास कार्यों से लेकर औद्योगिक निवेश बढ़ जाएगा। इसमें पांच नए मल्टी मॉडल शहर विकसित होंगे। इससे करीब दस हजार युवाओं के लिए तत्काल रूप से रोजगार बढ़ जाएंगे। गुरुग्राम में 1600 एकड़ पर सोहना आईएमटी विकसित क्षेत्र में 500 कंपनियों ने भूखंड खरीदा है, जहां आगामी दिनों में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में ट्रॉनटेक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा सोहना में लिथियम बैटरी निर्माण के लिए 790 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
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