दीपके की पोस्ट शेयर कर महिला ने दी नसीहत, सौरभ बोले- बहन 10th-12th का सर्टिफिकेट दिखाओ
महिला ने सोमवार को लिखी अपनी पोस्ट में कहा था, ‘सौरभ, ऑक्सफोर्ड यूनियन एक निजी डिबेटिंग क्लब है, ना कि विश्वविद्यालय है। यदि आप बुनियादी अंतरों को नहीं समझ सकते हैं, तो लोकल स्टैंड-अप कार्यक्रमों पर टिके रहें।’
बीते दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद से ही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह संयोजक सौरभ दास लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले बताया था कि पासपोर्ट में जन्मस्थान संबंधी गड़बड़ी की वजह से सौरभ को हवाई अड्डे पर रोका गया था। वहीं इसी दौरान बुधवार की रात सौरभ का पासपोर्ट सोशल मीडिया पर लीक हो गया और उसकी तस्वीरें भी वायरल हो गईं। जिसके बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस घटना को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और इसे वायरल करने के लिए भाजपा समर्थकों को जिम्मेदार बताया था। उनकी इसी पोस्ट को एक महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ऐसा कुछ लिखा कि जिसके बाद सौरभ दास ने उस महिला से उसकी दसवीं और बारहवीं की मार्कशीट दिखाने को बोल दिया।
दरअसल सौरभ का पासपोर्ट लीक होने के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए अभिजीत दीपके ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर लिखा, 'सौरभ का पासपोर्ट सिस्टम के भीतर से ही लीक हुआ है और अब कई भाजपा समर्थक इसे फैला रहे हैं। हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं जहां प्रधानमंत्री की डिग्री तक किसी की पहुंच नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक का पासपोर्ट इतने खुलेआम लीक किया जा सकता है और फैलाया जा सकता है?'
ऑक्सफोर्ड से पढ़ी महिला ने दी दीपके को नसीहत
दीपके की इसी पोस्ट को शेयर करते हुए रश्मि सावंत नाम की एक लेखिका ने दीपके को नसीहत देते हुए कहा कि 'आपका पासपोर्ट आपकी निजी संपत्ति नहीं है। यह भारत सरकार की संपत्ति है।' आगे उस महिला ने लिखा, 'आप एक तरफ सार्वजनिक हस्ती (पब्लिक फिगर) होने के विशेषाधिकार चाहते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और यहां तक कि उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहने की आजादी भी चाहते हैं, लेकिन जब गंभीर गड़बड़ियां सामने आती हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको जेल न जाना पड़े?'
महिला ने दीपके से कहा- आप खुद को क्या समझते हो
अपनी पोस्ट के अंत में रश्मि ने एकबार फिर दीपके को नसीहत देते हुए लिखा, 'आप खुद को क्या समझते हैं? अगर आप सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही की मांग करते हैं, तो खुद भी जवाबदेही का सामना करने के लिए तैयार रहें। सार्वजनिक जीवन में कोई विशेष छूट (इम्युनिटी) नहीं मिलती है।'
सौरभ ने महिला से मांग लिया 10th-12th का सर्टिफिकेट
महिला की पोस्ट पढ़ने के बाद सौरभ दास ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए उनसे अपनी मार्कशीट्स दिखाने को कहा और लिखा, 'बहन दसवीं और बारहवीं के सर्टिफिकेट दिखाओ।' अपने इस कमेंट के साथ उन्होंने आदमी का माथे पर हाथ रखने वाला इमोजी भी लगाया। सौरभ ने यह कमेंट शायद महिला की उस टिप्पणी के जवाब में किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 'आपका पासपोर्ट आपकी निजी संपत्ति नहीं है। यह भारत सरकार की संपत्ति है।' इसी आधार पर उन्होंने महिला से अपने सर्टिफिकेट्स दिखाने को कहा।
दो दिन पहले ही सौरभ को दी थी नसीहत
बता दें कि जिस महिला ने दीपके की पोस्ट को कमेंट के साथ शेयर किया था, वह रश्मि सावंत कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली हैं और IIT दिल्ली और लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं। वह एक लेखिका होने के साथ ही आंत्रप्रिन्योर भी हैं।
इससे पहले सोमवार की रात जब सौरभ ने खुद को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोके जाने के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया था कि, 'जब मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए लंदन जा रहा था तो मुझे इस कायर मोदी सरकार ने दिल्ली हवाई अड्डे पर रोक लिया है।' तब भी उनकी इस पोस्ट का भी रश्मि ने जवाब दिया था।
सौरभ के ऑक्सफोर्ड विवि में लेक्चर के दावे को बताया था गलत
अपने जवाब में खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़ीं रश्मि ने सौरभ को उनके गलत दावे के लिए फटकार लगाई थी और लिखा था, 'सौरभ, ऑक्सफोर्ड यूनियन एक निजी डिबेटिंग क्लब है, ना कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है। यदि आप बुनियादी अंतरों को नहीं समझ सकते हैं, तो स्थानीय स्टैंड-अप कार्यक्रमों पर टिके रहें। हमें घर पर शर्मिंदा करना ही काफी बुरा है, इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर मत ले जाइए।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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