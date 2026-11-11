दिल्ली में मिली महिला की सिर कटी लाश, हत्या की आशंका
उत्तर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक नाले के पास खाली पड़ी जमीन से 40 साल की महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या की गई है।
उत्तर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक नाले के पास खाली पड़ी जमीन से 40 साल की महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या की गई है। पुलिन ने बताया कि महिला के चेहरे और सिर पर चोट के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि उस पर पत्थरों से हमला किया गया।
पहचान कर रही पुलिस
पुलिस महिला की पहचान स्थापित करने और उसके परिवार के सदस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस संदिग्धों की पहचान करने और हत्या के घटनाक्रम का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
पत्थर से सिर कुचलने की कोशिश
पुलिस को तोमर कॉलोनी में पंप हाउस के पास महिला के शव पड़े होने की सूचना मिली थी। महिला के चेहरे पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। प्रापर्टी डीलर ने महिला को देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला की हालत देखकर कैट्स एम्बुलेंस को फोन किया। कैट्स वाले ने महिला को मृत बताया तो फारेंसिक और क्राइम टीम को बुलाया गया। फिर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया। राधा नाम की यह महिला चार साल पहले तक इस इलाके में किराए पर रहकर रेहड़ी लगाती थी। फिर वह बच्चों के साथ सिंघु गांव में रहने के लिए चली गई। लेकिन महीने दो महीने में इलाके में आकर शराब पीकर घूमती थी। महिला को स्थानीय लोगों ने सोमवार सुबह घूमते हुए देखा, फिर देर रात को भी नशे में धुत होकर घूमते हुए देखा था। फुटेज में 12 बजे के आसपास महिला के साथ एक युवती जाते हुए दिखी। फिर युवक ने युवती को आगे जाने दिया और महिला को लेकर कैमरे से दूर दूसरी तरफ चला गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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