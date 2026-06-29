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150 वाली बेडशीट 450 में, दिल्ली की रेखा सरकार ने खरीदीं 1666000 चादरें; आप का दावा- VIDEO

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर सरकारी अस्पतालों के लिए बेडशीट खरीद में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि 150 रुपये की बेडशीट 450 रुपये में खरीदी गई और 15,656 बेड के लिए 16.66 लाख से ज्यादा चादरों की खरीद की गई। 

150 वाली बेडशीट 450 में, दिल्ली की रेखा सरकार ने खरीदीं 1666000 चादरें; आप का दावा- VIDEO

आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि रेखा सरकार ने 150 रुपये वाली बेडशीट 450 रुपये में खरीदी है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली सरकार के अंदर करीब 15659 बेड हैं, लेकिन सरकार ने इनके लिए जरूरत से कहीं ज्यादा चादरें खरीदीं। उन्होंने आंकड़ों में बात करते हुए कहा- रेखा सरकार ने 1666000 से ज्यादा चादरें खरीदी हैं। जानिए क्या आरोपों-दावों की नई कहानी, जिसमें 27 साल बाद दिल्ली की सरकार में आई भाजपा को घेरने का काम किया है।

150 वाली चादर 450 रुपये में खरीदी गई

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- 'भ्रष्टाचार का अविश्वसनीय लेवल'। ट्वीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो क्लिप साझा किया गया है। इसमें सौरभ भारद्वाज ने दावा करते हुए कहा- "एक बेड पर ज्यादा से ज्यादा आप कितनी चादरें बिछा लेंगे, एक, दो या तीन... जिस वक्त इन्होंने (दिल्ली सरकार) बेडशीट खरीदी, उस वक्त जैम पोर्टल पर 150 रुपये में बेडशीट बिक रही थी। लेकिन उस समय इन्होंने 150 वाली चादर तीन गुना दाम पर 450 रुपये में खरीदी।

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दिल्ली सरकार के अंदर बेड 15656, चादरें खरीदीं 1666666

दिल्ली सरकार ने 450 रुपये के हिसाब से 75 करोड़ रुपये की चादरें खरीदीं। जब मैंने इसका गुणा-भाग किया, तो पता चला दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए रेखा गुप्ता की सरकार ने 150 रुपये वाली चादर 450 खरीदीं। और कितनी खरीदीं- 1666666 चादर। अरे भाई दिल्ली सरकार के अंदर अस्पतालों में बेड कितने हैं, क्योंकि बेड पर ही तो बिछाओगे, या फिर ओढ़कर घूमोगे या पूजा घर में बांटोगे या मंत्री अपने घर भी ले जाएगा, तो कितनी ले जाएगा। सौरभ ने आगे बताया- दिल्ली सरकार के अंदर कुल बेड हैं 15656। इतने बेड के लिए रेखा सरकार ने 1666666 चादरें खरीदीं।

डॉक्टरों को जबरदस्ती बीस-बीस हजार चादरें दी गईं

जब एक डॉक्टर ने मुझे बताया, तो मेरा सिर घूम गया था। 200 बेड के अस्पताल को जबरदस्ती सरकार द्वारा कहा गया कि तू यहां से 20 हजार बेडशीट ले जा। जबरदस्ती एमएस और एमडी के ऊपर थोपीं गईं। तू लेकर कैसे नहीं जाएगा। 30-30 साल के तजुर्बे वाले डॉक्टरों को कहा गया कि 200 बेड वाले अस्पताल में बीस-बीस हजार बेडशीट ले जाओ, वो बेचारे रखेंगे कहां? इतनी बेडशीट क्यों खरीदी गईं, जाहिर सी बात है कि इसमें आपको खूब कमीशन मिला है।"

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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