दिन में काम 'सुंदर' और रात में मैडम जहर; कबूतर की गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी का डबल रोल
खुशनुमा अंसारी किसी फिल्म की तरह अपनी जिंदगी में दोहरी भूमिका निभा रही थी। वह दिन में ब्यूटी पार्लर चलाती थी तो रात को गैंगस्टर गैंग का काले कारनामों में शामिल हो जाती थी। गैंग के भीतर उसे ‘मैडम जहर’ के नाम से जाना जाता है।
राजधानी में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी कथित 'लेडी डॉन' खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया है। खुशनुमा गैंग को हथियार मुहैया कराने वाले महफूज उर्फ बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है।
जांच में सामने आया है कि बॉबी कबूतर, एशिया के बड़े हथियार सप्लायर माने जाने वाले सलीम पिस्टल से अवैध हथियार लेता था। सलीम को पुलिस पहले ही नेपाल-भारत सीमा से गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसियों के अनुसार उसका संबंध पाकिस्तानी खुफिया इकाई आईएसआई से भी जुड़ा रहा है। फिलहाल स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की गिरफ्त में बॉबी कबूतर, खुशनुमा, मोहम्मद राजी खान और शाहबाज हैं।
कई संगीन वारदातों से जुड़ा नेटवर्क
पुलिस का दावा है कि बॉबी कबूतर बीते सात साल से फरार था और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। फरारी के दौरान खुशनुमा उसकी मददगार बनी रही। बॉबी का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हुई हत्या, फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग, नादिर शाह हत्याकांड और सीलमपुर डबल मर्डर जैसे मामलों में सामने आया है। इन वारदातों में गैंग को अवैध हथियार सप्लाई करने में उसकी अहम भूमिका बताई जाती है।
मूसेवाला हत्याकांड के बाद से तलाश
मई 2022 में दिनदहाड़े हुई सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही स्पेशल सेल की टीमें बॉबी की तलाश में जुटी थीं। आरोपी फर्जी पहचान और तकनीकी संसाधनों का सहारा लेकर बचता रहा, लेकिन तकनीकी सर्विलांस और खुफिया इनपुट के आधार पर आखिरकार गिरफ्त में आ गया। अब पुलिस बॉबी और उसकी ‘लेडी डॉन’ गर्लफ्रेंड से गैंग के महिला नेटवर्क, ड्रग्स सप्लाई चेन और अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी कनेक्शन के राज उगलवाने में जुटी है। आने वाले दिनों में इस गैंग से जुड़े और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
बॉबी कबूतर-खुशनुमा सात साल से साथ
जांच एजेंसियों के मुताबिक, खुशनुमा अंसारी ड्रग्स नेटवर्क से भी जुड़ी है। हाशिम बाबा गैंग के लिए वह ऑपरेशन संभालने से लेकर अवैध वसूली तक की जिम्मेदारी देखती थी। इसी कारण गैंग के भीतर उसे ‘मैडम जहर’ कहा जाता था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वह सिर्फ बॉबी की पार्टनर नहीं, बल्कि गैंग के ऑपरेशंस, ड्रग्स सप्लाई चेन और संपर्क तंत्र की अहम कड़ी है। वह गुर्गों को सुरक्षित ठिकाने दिलाने और फरारी के दौरान बॉबी के नेटवर्क को मैनेज करने में सक्रिय भूमिका निभाती थी। उससे लॉरेंस और हाशिम बाबा गैंग के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ जारी है।
जोया के बाद गैंग संभाल रही थी गैंग
पुलिस ने पिछले साल हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान को एक करोड़ रुपये की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। जोया, हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है और उसके अवैध धंधों व ड्रग्स सिंडिकेट को संभाल रही थी। 2017 में दोनों की शादी हुई थी। वेलकम निवासी जोया की यह दूसरी शादी थी। आशंका जताई जा रही है कि जोया खान के संपर्क में आने के बाद खुशनुमा अंसारी गैंग में शामिल हुई। जोया के जेल जान के बाद से वह कमान संभल रही थी।
7 साल से खुशनुमा अंसारी और बॉबी कबूतर साथ
● गुर्गों को सुरक्षित ठिकाने दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाती थी
● पहले ड्रग्स ऑपरेशन की जिम्मेदारी हाशिम बाबा की पत्नी संभालती थी
● जोया के संपर्क में आने के बाद गैंग में शामिल होने की आशंका
