पुलिस चौकी में किशोरी के परिजनों को पीटना महंगा पड़ा, गाजियाबाद में 2 दरोगा सस्पेंड
पुलिस चौकी में किशोरी के परिजनों को पीटना 2 दरोगाओं को भारी पड़ गया। डीसीपी ने दोनों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोप है कि घटना के दौरान दोनों दरोगा शराब के नशे में थे।
पुलिस चौकी में लापता किशोरी के परिजनों से नशे में मारपीट करने और धमकी देने के आरोप में खोड़ा थाने की लोधी चौकी के प्रभारी समेत दो दरोगा को शनिवार को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों के खिलाफ डीसीपी को शिकायत की गई थी। हंगामा होने पर दोनों ने मोबाइल नंबर बंद कर लिए थे। इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।
खोड़ा थानाक्षेत्र से करीब दो सप्ताह पहले एक किशोरी को युवक बहला-फुसलाकर ले गया था। लोधी चौकी के प्रभारी शील चंद्र और चौकी पर तैनात दरोगा देश दीपक वर्मा ने एक सप्ताह पहले किशोरी को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस चौकी पर उसे ले गए। यहां किशोरी के भाई और चाचा पहुंचे। उन्होंने किशोरी को थाने ले चलने के लिए कहा ताकि उसके बयान दर्ज हो सकें। चौकी प्रभारी शीलचंद्र और दरोगा देश दीपक वर्मा ने उनसे अभद्रता की। आरोप है कि दोनों शराब के नशे में थे। विरोध करने पर दोनों ने भाई और चाचा को पुलिस चौकी के अंदर ले जाकर पीटा। सूचना के बाद पहुंचे परिवार के अन्य लोगों ने हंगामा किया और पुलिस को सूचना दी।
विभागीय जांच शुरू करने के आदेश
खोड़ा थाने से पुलिसकर्मी भेजे गए तब तक दोनों आरोपी दरोगा चौकी से जा चुके थे। आरोप है कि इन्हें फोन किया गया तो मोबाइल नंबर भी बंद मिले। किशोरी के भाई और चाचा थाने पहुंचे और यहां से उनका मेडिकल कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में दोनों को गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। परिजनों ने डीसीपी ट्रांस हिंडन ऑफिस को शिकायत की थी। पुलिस उपायुक्त ऋजुल ने बताया कि शुरुआती जांच के आधार लोधी चौकी प्रभारी शील चंद्र और चौकी पर तैनात दरोगा देश दीपक वर्मा को निलंबित किया गया है। इनके खिलाफ विभागी जांच शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। इसके आधार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
महिला अपराध में ताक पर रख दिए नियम
अधिकारियों ने बताया कि कानून व्यवस्था में पुलिस और जनता के बीच पहली कड़ी थाना होता है। पुलिस चौकी सिर्फ बढ़ती आबादी को देखते हुए बेहतर निगरानी के लिए बनाई जाती हैं। इसीलिए महिला अपराध के मामलों में पीड़िताओं को चौकी के बजाय थाने पर लेकर आया जाता है। अधिकारियों का कहना है कि किशोरी को चौकी लेकर जाना भी नियमों के खिलाफ है। इस बारे में थाना पुलिस को भी जानकारी नहीं दी गई कि किशोरी बरामद हो गई है। मारपीट को लेकर परिजनों ने फोन किया तब इसकी जानकारी हुई।
मेडिकल से बचने के लिए हाजिर न होने का आरोप
पीड़ितों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि दोनों आरोपी दरोगा उन्हें पीटते वक्त शराब के नशे में थे। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलते ही दोनों को फोन किया गया, लेकिन नंबर नहीं लगा। नशे के आरोपों को लेकर दोनों का मेडिकल कराया जाना था। मगर दोनों गैर हाजिर रहे क्योंकि 72 घंटे से पहले दोनों का मेडिकल होता तो आरोपी पकड़े जाते। ट्रांस हिंडन के डीसीपी ऋजुल ने कहा कि प्राथमिक जांच में मारपीट और कार्यप्रणाली में लापरवाही की पुष्टि हुई है। इसे देखते हुए दोनों दरोगा को निलंबित किया है। कई अन्य आरोप भी हैं, जिनकी जांच चल रही है। लोगों से इस तरह का व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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