बाप ने पीटा था तो किसी पर निकालना था गुस्सा; मेहताब ने दोस्तों संग राजिंदर को चाकू गोद मार डाला

संक्षेप: पुलिस के अनुसार, मेहताब समेत कुल 6 आरोपी वारदात में शामिल थे, बाकी 5 नाबालिग निकले। मेहताब अपने पिता की पिटाई के बाद गुस्से में था और किसी दूसरे पर गुस्सा निकालना चाहता था। इसलिए उसने राजिंदर को मार डाला।

दिल्ली के पटेल नगर इलाके में 40 वर्षीय राजिंदर कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहम्मद मेहताब उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी सेंट्रल निधान वलसन ने हत्या के चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि हत्या किसी पुरानी रंजिश में नहीं, बल्कि आरोपियों में से एक ने अपने बाप से मार खाई थी, जिसके बाद वो किसी और पर गुस्सा निकालना चाहते थे। वारदात से पहले उन्होंने जमकर शराब भी पी।

रात में दुकान पर पहुंचा था मेहताब 24 नवंबर की रात पुलिस को चाकूबाजी की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर 40 वर्षीय राजिंदर कुमार को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजिन्दर अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं। जांच में सामने आया कि छह लड़के अक्सर राजिंदर की दुकान पर आते थे। उसी रात दुकान के बाहर कहासुनी बढ़ी और उन्होंने राजिंदर पर हमला कर दिया। राजिंदर को 2–3 बार चाकू मारे गए और लात-घूंसों से भी पिटाई की गई। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले।

पुलिस से मुठभेड़ हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टीम गठित की। तकनीकी जांच और सीसीटीवी के आधार पर SHO पटेल नगर की टीम ने मुख्य आरोपी मेहताब उर्फ राजा की पहचान की। जानकारी मिली कि वह शादिपुर फ्लाईओवर के नीचे छिपा है। जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके हाथ और पैर में लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और दूसरी FIR दर्ज की गई।

5 साथी निकले नाबालिग लेकिन खौफनाक आपराधिक बैकग्राउंड डीसीपी के अनुसार, मेहताब समेत कुल 6 आरोपी वारदात में शामिल थे, बाकी 5 नाबालिग निकले। मेहताब पर पहले भी लूट और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। एक नाबालिग साथी ने पहले दो हत्याएं की हैं। पुलिस ने घटनास्थल से दो चाकू, एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस और वारदात के समय पहने कपड़े बरामद किए हैं।