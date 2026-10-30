ग्रेटर नोएडा में 19वें फ्लोर से कूद गया BBA का छात्र, एक्टिंग करना चाहता था, लेकिन...
ग्रेटर नोएडा में बीबीए का छात्र सोसाइटी की बिल्डिंग के 19वें फ्लोर से नीचे कूद गया। इस घटना में उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन घरवालों के दबाव में बीबीए में एडमिशन ले लिया था।
एनसीआर के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां बीबीए के छात्र ने 19वें फ्लोर से कूद कर सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद जानकारी सामने आई है कि आदित्य अरोड़ा नाम का युवक एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन घरवालों के दबाव की वजह से उसने एक प्राइवेट कॉलेज में बीबीए में एडमिशन ले लिया था। इस दौरान गुरुवार सुबह सोसाइटी के 19वें फ्लोर से कूदकर आदित्य ने सुसाइड कर लिया।
बिना बताए सुबह घर से निकला था आदित्य
मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को करीब सुबह 4 बजे ग्रेटर नोएडा की प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी में में यह घटना हुई है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि प्रिस्टीन सोसाइटी के टावर-ए में आदित्य अरोड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। घटना के दिन आदित्य सुबह ही घर से निकल गया और किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। इस दौरान वो टावर बी के 19वें फ्लोर पर पहुंच गया और वहां से छलांग लगा दी।
एक्टिंग में करियर बनाना चाहता था
इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, तो मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि आदित्य अरोड़ा बीबीए में पढ़ता था। गाजियाबाद की एक प्राइवेट कॉलेज में आदित्य ने इसी साल एडमिशन लिया था। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि आदित्य एक्टिंग में अपना करियार बनाना चाहता था, लेकिन घरवालों के दबाव में उसने बीबीए में एडमिशन ले लिया था। हालांकि, पुलिस ने बताया कि सुसाइड की यही वजह है या कोई और अभी साफ नहीं हो पाया है।
इस मामले की जानकारी देते हुए आदित्य के परिजनों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से वो किसी बात को लेकर परेशान रहता था। परिजनों ने कहा कि उसकी नाराजगी की फिलहाल कोई वजह नहीं थी और ना ही ये साफ हो पाया है कि वो अपनी पढ़ाई की वजह से तनाव में रहता था। परिजनों ने पूछताछ के दौरान कहा कि सुसाइड से पहले उसका या परिवार में किसी का किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। ऐसे में उसने क्यों सुसाइड कर लिया, इसकी वजह नहीं पता चल सकी है।
इस मामले में की जानकारी देते हुए टाउन इंचार्ज रणजीत सिंह ने बताया कि आदित्य के कमरे या घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने बताया कि सुसाइड करने वाले आदित्य के घर में उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई भी है। पुलिस ने आदित्य के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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