पत्नी बिना सबूत मुझ पर लगाती है बेवफाई के आरोप; पति के 'दर्द' पर क्या बोली अदालत

दिल्ली हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच तलाक के एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि जीवनसाथी पर अंधाधुंध, अपमानजनक और बिना किसी सबूत के अवैध संबंध के आरोप लगाना अत्यधिक क्रूरता है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 01:05 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच तलाक के एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि जीवनसाथी पर अंधाधुंध, अपमानजनक और बिना किसी सबूत के अवैध संबंध के आरोप लगाना अत्यधिक क्रूरता है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और हर्ष वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि बेवफाई के बार-बार निराधार आरोप किसी व्यक्ति के लिए उत्पीड़न, अपमान और मानसिक पीड़ा है।

तलाक मंजूर करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे आरोप लगाने और अनावश्यक मुकदमेबाजी से यह स्पष्ट होता है कि आरोप लगाने वाले का रवैया प्रतिशोधात्मक है और इस तरह का व्यवहार बहुत क्रूर है। अदालत ने कहा कि विवाह का आधार आपसी विश्वास और सम्मान होता है। कोर्ट ने कहा कि जब एक व्यक्ति अपमानित किया जा रहा हो और जीवन साथी ही बेबुनियाद आरोप लगाए, वे ऐसे परिस्थिति में साथ रहने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।

दरअसल, इस जोड़े की शादी 1997 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। पत्नी ने पति के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराईं तो पति की ओर से भी एफआईआर लिखवाई गई। दोनों 2012 से अलग-अलग रह रहे थे। 2013 में पति ने तलाक के लिए अर्जी दायर की।

पति ने कहा कि उसकी पत्नी घमंडी है, अपमानित करती है, घर के कामकाज करने से मना करती है और घर से बाहर भी निकाल दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि पत्नी उस पर बिना किसी सबूत अवैध संबंध के आरोप लगाती है। पत्नी ने दलील दी कि पति उससे दहेज मांगता है और दूसरी महिलाओं से संबंध रखता है। फैमिली कोर्ट ने पति को यह कहते हुए तलाक दिया था कि इस तरह के उत्पीड़न के साथ पत्नी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके बाद पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

