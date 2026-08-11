दिल्ली में 3 बजे तक झमाझम बारिश का Red Alert; IMD ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी
दिल्ली पर मौसम आज फिर मेहरबान है। मौसम विभाग ने दोपहर 3 बजे तक के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिलने की उम्मीद है।
राजधानी दिल्ली में आज फिर झमझाम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को जर्जर इमारतों और नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम कार्यालय के मुताबिक इस दौरान न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
मौसम विभाग (आईएमडी) की ओर से जारी रेड अलर्ट के मुताबिक, दिल्ली में मंगलवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक घने बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि आईएमडी ने इसके लिए पहले येलो अलर्ट जारी किया था, जिसे बाद में रेड अलर्ट में बदल दिया गया।
रिज इलाके में सबसे कम तापमान
शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में सुबह न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम है। पालम में न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है। वहीं, लोधी रोड में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के लिए सामान्य है। रिज में न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम है। वहीं, आयानगर में न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक है।
मंगलवार सुबह 8.30 बजे तक बीते 24 घंटे की अवधि में शहर में चार मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई। इस दौरान लोधी रोड में 4.8 मिमी और रिज में 6.9 मिमी बारिश हुई। पालम में मामूली बारिश दर्ज की गई, जबकि आयानगर में इस अवधि के दौरान बारिश नहीं हुई।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 75 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।
बारिश से अपेक्षित प्रभाव
● खुले में पड़ी कटी हुई फसल को नुकसान।
● अधिकांश निचले इलाकों में जलभराव।
● नगरपालिका सेवाओं (पानी, बिजली आदि) में व्यवधान।
● जलभराय, फिसलन भरी सड़कों और कम दृश्यता के कारण यात्रा का समय बढ़ सकता है।
● अंडरपास को बंद होना।
● रेल, सड़क और हवाई परिवहन में देरी।
● कच्चे घरों/दीवारों और कमजोर संरचनाओं को मामूली नुकसान।
बचाव के सुझाव
● कटी हुई फसल को खुले में न रखें।
● जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें।
● कमजोर ढांचों के पास त खड़े हों।
● उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग न करें।
● फसल के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था करें।
● बारिश के दौरान वाहन सावधानी से चलाएं।
● पेड़ों के नीचे शरण न लें।
● नदी-नालों के पास न जाएं
● कमजोर इमारतों में शरण लेने से बचें।
● जल निकासी का रखरखाव किया जाना चाहिए।
(भाषा के इनपुट के साथ)