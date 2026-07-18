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दिल्ली में कल का मौसम; लौटेगी बारिश, 2 दिन जमकर बरसेंगे बदरा, 24 जुलाई तक का अपडेट

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में दो दिन तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में कल का मौसम; लौटेगी बारिश, 2 दिन जमकर बरसेंगे बदरा, 24 जुलाई तक का अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून की बेरुखी से गर्मी बढ़ गई है। एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3.6 डिग्री ज्यादा रहा जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहा जो जुलाई का पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। हालांकि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के लोगों को अब झमाझम बारिश से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अब दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और शाम के समय कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवा के झोंकों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। हालांकि गर्मी और उमस से राहत का अनुमान नहीं है।

कल येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने कल 19 जुलाई को दिल्ली और एनसीआर में बादल छाए रहने और सुबह या दोपहर के समय तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा के झोंकों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। हालांकि गर्मी और उमस की परिस्थितियां जारी रहने की संभावना है। 19 जुलाई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।

20 जुलाई को जमकर बरसेंगे बदरा, बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने 20 जुलाई से दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलने की संभावना जताई है। इस दिन बादल छाए रहेंगे। इस दिन दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है। इस दिन रात के समय भी बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

21 जुलाई को भी झमाझम बारिश

मौसम विभाग ने 21 जुलाई को भी दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश की संभावना जताई है। इस दिन बादल छाए रहेंगे और गरज चमक और तेज हवाओं के साथ अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है। रात के समय भी बारिश का अनुमान है। 20 और 21 जुलाई को दोनों ही दिन झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और दोनों ही दिन अधिकतम तापमान के 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।

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22, 23 और 24 जुलाई कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने 22 और 23 जुलाई को भी गरज चमक के साथ बूंदाबांदी वाला मौसम रहने की संभावना जताई है। 22 को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस जबकि 23 और 24 जुलाई को इसके 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। 24 जुलाई से बारिश के थमने का अनुमान है। कुल मिलाकर 20 और 21 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश देखी जाएगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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