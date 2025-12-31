Hindustan Hindi News
छाए बदरा; नए साल पर दिल्ली में बारिश होगी, फिर 2 दिन कोहरे का येलो अलर्ट

संक्षेप:

Delhi Weather: दिल्ली-NCR में मौसम बदल गया है। बादलों के साथ दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी नजर आ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल के मौके पर दिल्ली में बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।  

Dec 31, 2025 04:23 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के साथ ही NCR में मौसम बदल गया है। दिल्ली कोहरे की चादर में लिपटी नजर आ रही है। साथ ही बादलों ने भी डेरा डाल दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में नए साल के मौके पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद भी मौसम साफ होने का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की ओर से दो और तीन जनवरी को कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।

कल नए साल पर होगी बारिश

मौसम विभाग ने दिल्ली में बुधवार को कोल्ड डे की स्थितियां रहने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रात के वक्त दिल्ली एनसीआर में बदलों के साथ ही हल्का कोहरा रहने का अनुमान है। IMD की मानें तो कल यानी पहली जनवरी को दिल्ली में मौसम पूरी तरह बदला नजर आएगा। पहली जनवरी को दिल्ली बादलों के आगोश में होगी। पहली जनवरी को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है।

दो और तीन जनवरी को कोहरे का येलो अलर्ट

दिल्ली में पहली जनवरी को सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा भी देखा जा सकता है। पूरे दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है। इसके बाद 2 जनवरी को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय कई जगहों पर हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में 3 जनवरी को सुबह के वक्त कई जगहों पर हल्का और कुछ जगहों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Delhi Weather and Barish News
4 से 5 तक आसमान साफ, सुबह रहेगा कोहरा

दिल्ली में 4 से लेकर 5 जनवरी तक आसमान साफ रहने का अनुमान है लेकिन सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा देखा जा सकता है। पहली और दो जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। फिर इसमें कमी आएगी। 3, 5 और 6 जनवरी को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। एनसीआर के शहरों में भी मौसम कमोबेश ऐसा ही रहने का अनुमान है।

