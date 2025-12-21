दिल्ली में रील बना रहे युवक पर शराबियों ने किया अटैक, बियर बोतल के बारकोड से कैसे सुलझी गुत्थी?

संक्षेप: दिल्ली के एक पार्क में रील बना रहे युवक पर तीन शराबियों ने अटैक किया था। हत्या के प्रयास के मामले की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने बियर की बोतल के बारकोड से ऐसे मामला सुलझाया है।

दिल्ली के करोल बाग इलाके में तीन लोगों के साथ झगड़े के दौरान एक व्यक्ति के सिर पर कथित रूप से टूटी हुई बीयर की बोतल से वार किया गया। पुलिस ने बताया कि बीयर की बोतल पर लगे बारकोड की मदद से उन तीन लोगों को पकड़ा गया, जो सोमवार को एक पार्क में कथित तौर पर नशे में धुत होकर एक व्यक्ति के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उसके सिर पर जोरदार वार किया।

पुलिस के मुताबिक, व्यक्ति को करोल बाग के पास के एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी जान बच गई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

यह घटना 15 दिसंबर को उस समय हुई, जब व्यक्ति अपने एक दोस्त के साथ अजमल खान पार्क में रील शूट कर रहा था। तीन अज्ञात व्यक्ति पास में ही शराब पी रहे थे और उन्होंने उसके (पीड़ित) के साथ बदसलूकी शुरू कर दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “जब रील बना रहे व्यक्ति ने उनके (आरोपियों के) व्यवहार का विरोध किया, तो तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसा में तब्दील हो गई। आरोपियों में से एक ने बीयर की बोतल तोड़कर शिकायतकर्ता के सिर पर तेज वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।”

उन्होंने बताया, “अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसक हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस के एक विशेष दल का गठन किया गया। अजमल खान पार्क में घटनास्थल की विस्तृत जांच के दौरान, पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई बीयर की बोतल का एक टूटा हुआ टुकड़ा बरामद किया।”

अधिकारी ने बताया कि बरामद बोतल के टुकड़े में एक बारकोड मिला, जो मामले में एक महत्वपूर्ण फॉरेंसिक सुराग साबित हुआ। पुलिस ने बताया कि बारकोड की मदद से जांच दल ने आस-पास की शराब की दुकानों पर जाकर बोतल के स्रोत का पता लगाया।

पुलिस के मुताबिक, पहचान की गई शराब की दुकान और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया, जिससे आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए जाने के संदेह वाले स्कूटर की पहचान हुई। पुलिस ने बताया कि आस-पास के स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच से पुलिस को संदिग्धों की पहचान स्थापित करने में मदद मिली।

अधिकारी ने बताया, “हमारी टीम ने घटना के 72 घंटों के भीतर 18 दिसंबर को तीन आरोपियों हम्माद उर्फ ​​रिजवान (22), कामरान उर्फ ​​सरिम (24) और फरजान (24) को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, तीनों आरोपियों ने हमले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।”