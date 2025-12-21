Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBarcode found on a broken bottle helps solve attempted murder case, suspect in custody
दिल्ली में रील बना रहे युवक पर शराबियों ने किया अटैक, बियर बोतल के बारकोड से कैसे सुलझी गुत्थी?

दिल्ली में रील बना रहे युवक पर शराबियों ने किया अटैक, बियर बोतल के बारकोड से कैसे सुलझी गुत्थी?

संक्षेप:

दिल्ली के एक पार्क में रील बना रहे युवक पर तीन शराबियों ने अटैक किया था। हत्या के प्रयास के मामले की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने बियर की बोतल के बारकोड से ऐसे मामला सुलझाया है।

Dec 21, 2025 07:43 pm ISTRatan Gupta भाषा, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के करोल बाग इलाके में तीन लोगों के साथ झगड़े के दौरान एक व्यक्ति के सिर पर कथित रूप से टूटी हुई बीयर की बोतल से वार किया गया। पुलिस ने बताया कि बीयर की बोतल पर लगे बारकोड की मदद से उन तीन लोगों को पकड़ा गया, जो सोमवार को एक पार्क में कथित तौर पर नशे में धुत होकर एक व्यक्ति के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उसके सिर पर जोरदार वार किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के मुताबिक, व्यक्ति को करोल बाग के पास के एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उसकी जान बच गई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

यह घटना 15 दिसंबर को उस समय हुई, जब व्यक्ति अपने एक दोस्त के साथ अजमल खान पार्क में रील शूट कर रहा था। तीन अज्ञात व्यक्ति पास में ही शराब पी रहे थे और उन्होंने उसके (पीड़ित) के साथ बदसलूकी शुरू कर दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “जब रील बना रहे व्यक्ति ने उनके (आरोपियों के) व्यवहार का विरोध किया, तो तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसा में तब्दील हो गई। आरोपियों में से एक ने बीयर की बोतल तोड़कर शिकायतकर्ता के सिर पर तेज वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।”

उन्होंने बताया, “अपराध की गंभीरता और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसक हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस के एक विशेष दल का गठन किया गया। अजमल खान पार्क में घटनास्थल की विस्तृत जांच के दौरान, पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई बीयर की बोतल का एक टूटा हुआ टुकड़ा बरामद किया।”

अधिकारी ने बताया कि बरामद बोतल के टुकड़े में एक बारकोड मिला, जो मामले में एक महत्वपूर्ण फॉरेंसिक सुराग साबित हुआ। पुलिस ने बताया कि बारकोड की मदद से जांच दल ने आस-पास की शराब की दुकानों पर जाकर बोतल के स्रोत का पता लगाया।

पुलिस के मुताबिक, पहचान की गई शराब की दुकान और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया, जिससे आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए जाने के संदेह वाले स्कूटर की पहचान हुई। पुलिस ने बताया कि आस-पास के स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच से पुलिस को संदिग्धों की पहचान स्थापित करने में मदद मिली।

अधिकारी ने बताया, “हमारी टीम ने घटना के 72 घंटों के भीतर 18 दिसंबर को तीन आरोपियों हम्माद उर्फ ​​रिजवान (22), कामरान उर्फ ​​सरिम (24) और फरजान (24) को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, तीनों आरोपियों ने हमले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की।”

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कहासुनी तब शुरू हुई, जब उन्होंने रील बना रहे व्यक्ति से माचिस मांगी, जिसने देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद आरोपियों ने शिकायतकर्ता की जेबें तलाशीं, जिससे झड़प शुरू हुई और मामला बढ़ गया।अधिकारी ने बताया, “बड़ा हिंदू राव इलाके में रहने वाला हम्माद एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ 20 प्राथमिकियां दर्ज हैं।”

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।