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बारापुला फेज-3 कॉरिडोर: 20 मिनट में पहुंचेंगे मयूर विहार से एम्स, इन इलाकों को होगा फायदा

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Barapullah Phase 3: दिल्ली का बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर जल्द शुरू होने वाला है। इसके खुलने के बाद मयूर विहार से AIIMS का सफर सिग्नल-फ्री होकर 15-20 मिनट में पूरा होगा। जानिए परियोजना की खास बातें और उद्घाटन से जुड़ी जानकारी।

A view of newly constructed Barapullah Phase-3 project in Delhi
दिल्ली में हाल ही में बने बारापुल्ला फेज-3 प्रोजेक्ट का दृश्य

Barapullah Phase 3- पूर्वी दिल्ली से एम्स (AIIMS) और दक्षिण दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। लंबे इंतजार के बाद बारापुल्ला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर लगभग तैयार हो गया है। दिल्ली लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इसके उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भेजा है। उम्मीद है कि इसी महीने इस कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया जाएगा।

करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर के शुरू होने के बाद मयूर विहार से AIIMS तक का सफर सिग्नल-फ्री हो जाएगा। अभी जहां इस दूरी को तय करने में ट्रैफिक के कारण 30 से 40 मिनट तक लग जाते हैं, वहीं कॉरिडोर खुलने के बाद यह सफर करीब 15 से 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा।

नोएडा-गाजियाबाद से दक्षिण दिल्ली पहुंचना होगा आसान

इस कॉरिडोर से पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। मयूर विहार, सराय काले खां और बारापुल्ला के रास्ते दक्षिण दिल्ली तक बिना बार-बार ट्रैफिक सिग्नल पर रुके पहुंचा जा सकेगा। इससे रोजाना आने-जाने वाले हजारों यात्रियों का समय बचेगा और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।

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9 साल की देरी के बाद पूरा हुआ प्रोजेक्ट

बारापुल्ला फेज-3 परियोजना को वर्ष 2014 में मंजूरी मिली थी और 2015 में निर्माण शुरू हुआ था। इसे 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन जमीन अधिग्रहण, ठेकेदारों के साथ विवाद और निर्माण कार्य में देरी के कारण परियोजना लगातार पीछे खिसकती रही।

इसके अलावा यमुना बाढ़ क्षेत्र में पर्यावरणीय मंजूरी मिलने में देरी, निजी जमीन अधिग्रहण की दिक्कतें और 2023 की यमुना बाढ़ ने भी निर्माण कार्य को प्रभावित किया।

लागत भी बढ़कर 1330 करोड़ रुपये पहुंची

शुरुआत में इस परियोजना की अनुमानित लागत 964 करोड़ रुपये थी, लेकिन देरी और निर्माण संबंधी चुनौतियों के कारण इसकी लागत बढ़कर करीब 1330 करोड़ रुपये हो गई।

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जल्द हो सकता है उद्घाटन

PWD ने उद्घाटन की तारीख तय करने के लिए मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेज दिया है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। हालांकि, उद्घाटन की अंतिम तारीख का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि इसका उद्घाटन हाल ही में तैयार हुए मुकरबा चौक अंडरपास के साथ भी किया जा सकता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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