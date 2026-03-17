काम की खबर: घंटेभर का सफर 20 मिनट में, एक भी सिग्नल नहीं; दिल्ली सरकार के तोहफे, नोएडा-गुरुग्राम का भी फायदा
सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बारापुला फेज-3 एलिवेटेड रोड और एमबी रोड पर छह लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, अंडरपास परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई।
राजधानी दिल्ली में जाम कम करने के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बारापुला फेज-3 एलिवेटेड रोड और एमबी रोड पर छह लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, अंडरपास परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सराय काले खां से मयूर विहार तक बारापुला नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड (फेज-3) के निर्माण के लिए संशोधित लागत 1635.03 करोड़ रुपये मंजूर की गई है। साथ ही, साकेत जी-ब्लॉक से पुल प्रह्लादपुर तक एमबी रोड पर छह लेन एलिवेटेड रोड और अंडरपास बनाने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1471.14 करोड़ रुपये है और इसे डीएमआरसी द्वारा बनाया जाएगा।
देरी की जांच होगी
रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार के समय बारापुला फेज-3 परियोजना में हुई देरी को सरकार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे मामले को जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पास भेज दिया गया है।
एमबी रोड पर छह लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, सबसे व्यस्त मार्ग पर मिलेगी राहत
●यह दक्षिण दिल्ली के सबसे व्यस्त और जाम वाले रास्तों में से एक को ठीक करने का प्लान है।
●संगम विहार और खानपुर जैसे इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को सुबह-शाम के भारी जाम से राहत मिलेगी।
●गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए यह एक सुगम रास्ता बनेगा।
●नोएडा से दक्षिणी दिल्ली और गुरुग्राम जाने वाले वाहन चालकों भी इस एलिवेटेड मार्ग के बनने के बाद फायदा होगा।
बारापुला फेज-3 एलिवेटेड रोड से क्या फायदा मिलेगा
● सराय काले खां से मयूर विहार-1 तक 3.5 किलोमीटर लंबा नया हिस्सा होगा, जिसकी संसोधित लागत 1635.03 करोड़ रुपये है।
●यह प्रोजेक्ट राजधानी दिल्ली के पूर्वी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से जोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।
●मयूर विहार से एम्स और सफदरजंग अस्पताल तक जाने में एक भी रेड लाइट नहीं मिलेगी।
●वर्तमान में जाम के कारण जो सफर 45-60 मिनट का होता है, वह मात्र 15-20 मिनट में पूरा होगा।
●नोएडा और गाजियाबाद से दक्षिण दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक को रिंग रोड पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे बारापुल से होते हुए एम्स और अन्य स्थानों पर पहुंच जाएंगे।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप